„Dreginn inn í umræðu þar sem engar staðreyndir eða neitt liggja fyrir“ Agnar Már Másson skrifar 20. apríl 2026 23:40 „Ég er dreginn inn í einhverja umræðu þar sem engar staðreyndir eða neitt liggja fyrir,“ segir Sigurður, eða Siggi Dlux, í samtali við Vísi. Lögregla hefur fellt niður rannsókn á Sigurði Sindra Magnússyni athafnamanni í tengslum við meint kynferðisbrot á Akureyri. Hann segist ekki myndu óska neinum þess að vera ranglega bendlaður við kynferðisbrot en Sigurður hefur síðasta mánuðinn setið undir aðkasti á samfélagsmiðlum þar sem fullyrt er að hann sé nauðgari. Hann segist aðeins hafa leigt húsnæði þar sem meint brot átti sér síðan stað og því hafi hann verið boðaður í skýrslutöku við upphaf rannsóknarinnar. Að öðru leyti komi hann ekki nálægt málinu. „Ég er náttúrulega bara húsráðandi í samkvæmi þar sem þetta fólk kemur saman,“ segir Sigurður í samtali við Vísi en hann var meðal þeirra þriggja sem lögreglan á Akureyri handtók í byrjun mars í tengslum við meint kynferðisbrot gegn konu á þrítugsaldri. Rannsókn lögreglu á málinu er lokið en ákæra hefur ekki verði gefin út, að því er fram kom í fréttum Rúv í síðustu viku. Þar var samt haft eftir lögreglu að fleiri en einn hefðu enn stöðu sakbornings í málinu. Lögregla tjáði samt Sigurði á föstudag að hún hefði fellt niður rannsókn á málinu hvað hann varðar, samkvæmt bréfi sem Vísir hefur fengið að sjá. Ekki þótti grundvöllur til að halda rannsókninni á honum áfram. Sigurður Sindri Magnússon er eigandi Deluxe Iceland.Skjáskot/Facebook Sigurður segist enn fremur við Vísi ekkert þekkja áhrifavaldinn Kristján Einar Sigurbjörnsson, eða Kleina, en Kristján er meðal grunaðra um meintu nauðgunina en hefur þó neitað sök. Sigurður útskýrir að hann hafi verið í skíðaferð með félögum sínum þessa helgi, tekið íbúð í bænum á leigu og haldið þar samkvæmi sem Kleini hafi sótt — og þar sem meint brot mun hafa átt sér stað. Þetta hafi verið í fyrsta sinn sem hann hafi hitt Kleina. Hann hafi aðeins verið tekinn í skýrslutöku vegna þess að hann hafi verið húsráðandinn og að litlar sem engar upplýsingar hefðu legið um meint brot þegar það var tilkynnt til lögreglu. Brotaþoli hafi ekki þekkt nöfn á gerendum Bróðir Sigurðar, Kristinn Sævar, birti í dag færslu á Facebook af því tilefni að rannsókn lögreglu væri lokið. Kristinn gagnrýnir þar hinn margumtalaða „dómstól götunnar“ en tekur einnig fram að að ekkert í gögnum málsins bendi til þess að Sigurður hafi með nokkrum hætti tekið þátt í meintu broti. En þrátt fyrri það hafi fólk gengið út frá því að hann væri sekur um nauðgun og orðrómurinn fengið að ganga óáreittur með tilheyrandi afleiðingum. Eva Hauksdóttir, lögmaður konunnar, útskýrir við Vísi að þegar brotaþoli hafi tilkynnt brotið til lögreglu hafi hún ekki þekkt nöfn á þeim sem hún taldi hafa brotið á sér. Því hafi lögregla aðeins getað hafið rannsókn út frá þeim takmörkuðu gögnum sem lágu fyrir. Eva kveðst lítið getað tjáð sig um málið frekar enda eigi lögregla enn eftir að gefa út hvort ákært verði í málinu eða ekki. Hún tekur þó fram að brotaþolinn hafi ekki ásakað nokkurn mann með beinum hætti þegar brotið var tilkynnt. „Engin bein leið til að stjórna því“ Sigurður segist í samtali við Vísi vera miður sín yfir því að gróusögur hafi fengið að grassera á samfélagsmiðlum síðasta mánuðinn þar sem hann er bendlaður við meinta nauðgun. Hann segist þó sáttur að staðreyndir málsins liggi loksins fyrir. Kristinn, bróðir hans, birti fjölda skjáskota af samfélagsmiðlum þar sem fólk fullyrðir ýmist undir nafni eða nafnlaust að Sigurður sé nauðgari. Sigurður hafði verið bendlaður við meinta nauðgun víðsvegar á samfélagsmiðlum. Skjáskot/Facebook „Ég er dreginn inn í einhverja umræðu þar sem engar staðreyndir eða neitt liggja fyrir,“ segir Sigurður við Vísi. „Svo náttúrulega bara fer umræðan af stað og það er engin bein leið til að stjórna því.“ Hann hafi þá kosið að tjá sig ekki um málið, en á meðan han þagði sat hann undir umtalsverðu aðkasti á samfélagsmiðlum. Sigurður, sem rekur ferðaþjónustufyrirtæki, segir að fólk hafi jafnvel áreitt starfsmenn sína, með þeim afleiðingum að þeir hafi hætt störfum. Hans innsti hringur hafi einnig verið settur í erfiða stöðu, þar sem fólk hafi ávallt sett í þá stöðu að taka afstöðu í málinu, þrátt fyrir að engin gögn lægju fyrir. Fjöldi fólksbendluðu Sigga og jafnvel fyrirtæki hans við verknaðinn.Skjáskot/Facebook „Það var gífurlegt áreiti,“ segir Sigurður. „Gífurlegt áreiti á alla, og líka bara pressa á fólk að taka afstöðu í málinu.“ Vonar að samfélagið geri betur „Ef einhver er að setja svona út í umræðuna þá bera þeir ábyrgð á því,“ segir Sigurður, sem vonast til þess að samfélagið dragi lærdóm af þessu máli. Hann segist ekki myndu óska þessari upplifun neinum. „Mér finnst við bara eiga að gera betur sem samfélag,“ bætir hann við. Hann er þó sáttur við að geta einbeitt sér að fullu að rekstrinum að nýju. „Ég vissi náttúrulega nákvæmlega að staðreyndirnar í þessu máli myndu koma í ljós.“ Sem fyrr segir er rannsókn lögreglu lokið, um mánuði eftir að meint brot áttu sér stað, en lögregla á enn eftir að gefa út hvort hinir tveir verði ákærðir í málinu. Akureyri Kynbundið ofbeldi Kynferðisofbeldi MeToo Heimilisofbeldi