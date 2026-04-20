Landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson og félagar í Midtjylland unnu 2-1 endurkomusigur á AGF í uppgjöri tveggja efstu liða dönsku úrvalsdeildarinnar í kvöld. Sigurmark Midtjylland kom í uppbótartíma.
Elías átti góðan leik í marki Midtjylland sem minnkaði forskot AGF á toppi deildarinnar niður í tvö stig með sigrinum í kvöld.
Gestirnir frá Árósum náðu forystunni með marki Henriks Dalsgaard á 20. mínútu. AGF leiddi allt þar til sjö mínútur voru eftir. Þá skoraði Jesper Hansen, markvörður liðsins, sjálfsmark og jafnaði fyrir Midtjylland.
Þegar þrjár mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma skoraði svo hinn nítján ára Julius Emefile sigurmark Midtjylland, 2-1.
Elías varði fimm skot í leiknum í dag og kom í veg fyrir að AGF skoraði fleiri en eitt mark.
Fimm umferðir eru eftir af dönsku deildinni. Næsti leikur Midtjylland er gegn Sønderjyske á útivelli á fimmtudaginn.