Rúmenska fótboltagoðsögnin Gheorghe Hagi, sem á sínum tíma skoraði 35 mörk í 124 landsleikjum, hefur nú verið ráðinn landsliðsþjálfari Rúmena.
Hagi var án nokkurs vafa í hópi allra bestu knattspyrnumanna heims þegar hann var upp á sitt besta, fékk gælunafnið Maradona Karpatafjallanna og afrekaði það að spila fyrir erkifjendurna Real Madrid og Barcelona.
Á þessari öld hefur hann svo farið út í þjálfun, í Rúmeníu og Tyrklandi, og nú er hann tekinn við rúmenska landsliðinu. Einn af lykilmönnum þess liðs síðustu ár er Ianis Hagi, sonur þjálfarans, sem nú spilar með Alanyaspor í Tyrklandi.
Gheorghe Hagi setur markið hátt í sínu nýja starfi og vill koma Rúmeníu aftur í hæstu hæðir en liðið er aðeins í 56. heimslista FIFA, eftir að hafa hæst komist í 3. sæti og til að mynda verið í 7. sæti árið 2015. Liðið hefur ekki komist á HM síðan árið 1998 en var með á síðasta Evrópumóti og féll þar út í 16-liða úrslitum.
„Markmið okkar er að vinna alla leiki. Markmið okkar er að vinna Þjóðadeildina. Markmið okkar er að komast á Evrópumótið [2028]. Ég var fæddur til að vinna, ekki bara til þess að vera til,“ sagði Hagi.
Hann hóf reyndar þjálfaraferil sinn árið 2001 með rúmenska landsliðið en entist þá bara þrjá mánuði í starfi. „Ég var ungur og eirðarlaus. Ég hef breyst. Er reynslumeiri og meiri þjálfari á allan hátt,“ sagði Hagi.
Hann tekur við rúmenska landsliðinu af Mircea Lucescu sem lést fyrr í þessum mánuði, áttræður að aldri. Lucescu var sömuleiðis goðsögn í rúmenskum fótbolta og gaf Hagi einmitt fyrsta tækifærið með landsliðinu, 18 ára gömlum, og gerði hann að fyrirliða tveimur árum síðar.
„Hann vildi að ég tæki við sem þjálfari,“ sagði Hagi.