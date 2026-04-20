Útlit fyrir flókna meirihlutamyndun í borginni Oddur Ævar Gunnarsson og Gunnar Reynir Valþórsson skrifa 20. apríl 2026 13:15 Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Vísir/Anton Brink Það verður flókið að mynda meirihluta í borgarstjórn í vor miðað við nýuppfærða kosningaspá Vísis að mati stjórnmálafræðings. Stóru tíðindin nú séu þau að það mikla sóknarfæri sem opnast hafi á vinstri væng íslenskra stjórnmála sé byrjað að fyllast, sérstaða Vinstrisins sé miklu skýrari en ella. Greint var frá því í morgun að líkur Vinstrisins á að ná þremur mönnum inn í borgarstjórn í Reykjavík færu vaxandi í nýuppfærðri kosningaspá Vísis. Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin eru enn jöfn en sjálfstæðismenn eygja nú möguleikann á að ná sjöunda manninum inn, einum fleiri en keppinauturinn. Um er að ræða kosningaspá Baldurs Héðinssonar stærðfræðings sem byggir á niðurstöðum skoðanakannana. Flestir oddvitar með keimlíka pólitíska ásjónu Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðingur segir ýmislegt áhugavert í uppfærðri kosningaspá. Áfram sé ákveðið einvígi milli Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar þar sem Sjálfstæðisflokkurinn sé aðeins að síga fram úr. Á meðan taki Miðflokkurinn stöðu Framsóknarflokks sem tapað hafi miklu fylgi og sé í myljandi hættu á að ná ekki manni inn. „Síðan eru stóru tíðindin þau að það mikla sóknarfæri sem hefur opnast á vinstri væng íslenskra stjórnmála, það er svona að byrja að fyllast með Vinstrinu sem er að ná töluvert góðri stöðu þar. Það eru auðvitað stóru tíðindin.“ Eiríkur segir að með prófkjörum og vali á framboðslista hafi mál hagast þannig að oddvitar flestra annarra flokka hafi keimlíka pólitíska ásjónu. Eiríkur segir það gera sérstöðu Vinstrisins miklu skýrari heldur en annars hefði verið, þrátt fyrir að Sósíalistaflokkurinn sé einnig í framboði. „Maður á von á því að vinstra fylgið finni sér einhvern farveg á einn stað og Vinstrið ætlar að verða sá farvegur. Það virðist vera.“ Hvernig sérðu fyrir þér meirihlutasamstarf? „Það er bara flókið að sjá það fyrir akkúrat núna. Samfylkingin hefur auðvitað verið meira og minna við völd í að verða 32 ár með stuttum hléum, þannig það eru margir sem vilja senda Samfylkinguna í einhverskonar leyfi, í orlof. Þannig það þrengist aðeins um það og þetta gæti bara orðið flókið.“ Um kosningaspána: Kosningaspá Baldurs Héðinssonar byggir á niðurstöðum skoðanakannana. Þeim er gefið vægi út frá þremur þáttum; hversu margir svara könnun, hversu langt er frá því könnunin var gerð og hver stendur að henni. Útkoman er spá um hlutfall atkvæða sem hver flokkur hlýtur. Í framhaldinu hermir kosningaspáin 100.000 sýndarkosningar þar sem flökt er á fylgi. Fyrir hverja niðurstöðu er borgarstjórnarsætum úthlutað. Þær hermanir gefa svo mat á líkum hvers frambjóðanda að ná kjöri. Könnun Gallup sem var gerð fyrri helming aprílmánaðar hefur 59 prósent vægi í nýjustu útgáfu spárinnar en könnun Maskína frá miðjum mars 41 prósent vægi. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Vinstrið Miðflokkurinn Sjálfstæðisflokkurinn Samfylkingin Framsóknarflokkurinn Sósíalistaflokkurinn Reykjavík Skoðanakannanir Borgarstjórn Mest lesið Afleiðingarnar af systkinabroti séu verri en brotið sjálft Innlent Verjanda Helga Bjarts nóg boðið Innlent Föst í Herjólfi í korter eftir langa ferð frá Eyjum Innlent Faðirinn skaut sjö börn sín til bana og eitt til viðbótar Erlent Stór skálfti í Japan og flóðbylgjuviðvörun gefin út Erlent Vinstrið eygir þrjá borgarfulltrúa og sjálfstæðismenn þann sjöunda Innlent Launahækkun Höllu illskiljanleg Innlent Stjórnvöld í Tehran sögð orðin afhuga samningaviðræðum Erlent Skýringar manns sem vildi „endurvekja þýsku sturturnar“ héldu ekki vatni Innlent Sagðist ætla að kveikja í hundi áður en hann rændi gull- og demantsmunum Innlent Fleiri fréttir Nánast búin með stafrófið Útlit fyrir flókna meirihlutamyndun í borginni Launahækkun Höllu illskiljanleg Verjanda Helga Bjarts nóg boðið Mandarínönd heillar við Hamarkotslæk Öll tólf mánaða börn fá leiksskólapláss í Kópavogi Vilja að fullorðnir lofi að búa til rými þar sem börn geta sagt frá Vinstrið eygir þrjá borgarfulltrúa og sjálfstæðismenn þann sjöunda Bein útsending: Samtal um atvinnustefnu og aðgerðir í þágu verðmætasköpunar Afleiðingarnar af systkinabroti séu verri en brotið sjálft Sagðist ætla að kveikja í hundi áður en hann rændi gull- og demantsmunum Föst í Herjólfi í korter eftir langa ferð frá Eyjum Skýringar manns sem vildi „endurvekja þýsku sturturnar“ héldu ekki vatni Nánast hreint kókaín í umferð en ekkert fentanyl Ofsaakstur um allt höfuðborgarsvæðið Nám Hildar sé merkilegra en menntunarfræði leikskóla „Ég sé engin rök fyrir því“ „Það er bara frekar slæmt ástand“ Inga sendir boltann á sveitarfélögin „Hver hefur reynslu af því að byrla eiginkonu sinni?“ Vill verja hundruðum milljóna í þegar dýrt leikskólakerfi „Eitthvað það tilgerðarlegasta og hallærislegasta sem ég hef séð“ Þúsundir karla byrla eiginkonum sínum og nauðga Inga of upptekin til að funda: „Við höfum ekki fjármagn, engan stuðning“ „Lóa í Víðum“ sveitarstjóraefnið Aðildar- eða aðlögunarviðræður, djúptækni og tekist á í borginni Innbrot í kirkju og slagsmál í strætisvagni Flugvél lenti á hvolfi í Mosfellsbæ Grunaður í tengslum við eld á heimili eiginkonu sinnar Rifjaði upp hvernig það var að vera ung stelpa með leyndarmál vegna ummæla Snorra Sjá meira