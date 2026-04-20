Öll tólf mánaða börn fá leiks­skóla­pláss í Kópa­vogi

Jakob Bjarnar skrifar
Ásdís Kristjánsdóttir er ákafur talsmaður Kópavogsmódelsins svokallaða sem hefur heldur betur sett mark sitt á nálgun í leiksskólamálum.

„Við höfum náð ótrúlegum árangri í leikskólum Kópavogs með tilkomu Kópavogsmódelsins,“ segir Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi. Kópavogsbúar kynna stoltir að í fyrsta skipti fá öll tólf mánaða börn leikskólapláss í Kópavogi.

Öllum börnum sem fædd eru í ágúst 2025 og eldri hefur verið boðið leikskólapláss í leikskólum Kópavogs í haust. Yngstu börn verða því tólf mánaða þegar aðlögun hefst í leikskólum Kópavogs að loknu sumarfríi og er þetta er í fyrsta sinn sem tólf mánaða börn fá leikskólapláss í Kópavogi.

Ánægja með Kópavogsmódelið eykst ár frá ári

Tekist hefur verið á um gagnsemi hins svokallaða Kópavogsmódels. Fyrirkomulagið er þannig að leikskólinn er gjaldfrjáls í sex tíma á dag en fyrir fleiri tíma en það í vistun greiða foreldrar hærra gjald en þekkist í öðrum sveitarfélögum.

Stjórnendur innan bæjarins og leikskóla hafa lýst mikilli ánægju með kerfið í viðtölum en í rannsókninni kemur fram að meðal foreldra sé mikil óánægja með greiðslufyrirkomulag og fyrirkomulag skráningardaga og safnskóla. Þá lýsa foreldrar auknu álagi eftir innleiðingu módelsins og að þeir telji hvatann að breytingunum frekar hafa verið fjárhagslegan en að hann hafi verið drifinn af því að auka velferð barna og starfsfólks.

Ásdís segir að þau í Kópavogi séu í fyrsta skipti að veita tólf mánaða börnum leikskólapláss sem er skýrasti vitnisburðurinn um árangur af Kópavogsmódelinu.

Ásdís segir að þau hjá Kópavogi hafi gagnrýnt áðurnefnda rannsókn þar sem aðeins var rætt við 20 foreldra. Þau hafi verið með sínar eigin kannanir þar sem um 15 hundruð manns hafi svarað spurningum.

„Þar kemur fram að ánægja með Kópavogsmódelið hefur verið að aukast ár frá ári auk þess sem foreldrar eru að upplifa, og það skiptir foreldra máli, að við séum að veita áreiðanlega þjónustu,“ segir Ásdís og vísar til þess að foreldrar þurfi ekki að hafa áhyggjur af því að mannekla eða veikindi setji strik í reikninginn.

Himinn og haf milli Kópavogs og Reykjavíkur

„Þessu höfum við náð með Kópavogsmódelinu. Þar er gríðarlegur sveigjanleiki. Við höfum verið að hækka systkinaafsláttinn, við erum að bregðast við hnökrum og það hefur skilað tilætluðum árangri. Við erum með rúma afslætti, tekjutengingu, þannig að við erum að grípa tekjulág heimili. Þegar við fórum í að breyta módelinu vorum við sammála um að við yrðum að standa vörð um tekjulág heimili.“

Ásdís segir að mönnun hafi tekist einstaklega vel í leikskólum bæjarins.

Ásdís segir það svo að þriðjungur foreldra í Kópavogi sem eru með leikskólabörn nýti sér gjaldfrjálsa leikskólavist. „Fyrstu sex klukkustundirnar eru gjaldfrjálsar. Heilt yfir hefur ánægja verið að aukast með þá þjónustu sem við höfum verið að veita í leikskólum Kópavogs,“ segir Ásdís. Og að himinn og haf sé milli þjónustunnar sem þau veiti í Kópavogi og svo í Reykjavík.

Árangur Kópavogsmódelsins ótvíræður

Tölurnar tala sínu máli. Ásdís telur árangurinn endurspegla jákvæð áhrif Kópavogsmódelsins á starfsumhverfi barna og starfsfólks í leikskólum Kópavogs. Mönnun í leikskólum bæjarins gengur vel og lokunardagar vegna mönnunarvanda heyra sögunni til. Þannig hefur aukinn stöðugleiki í starfseminni skilað betri þjónustu og gert Kópavogsbæ kleift að taka inn yngri börn en nokkru sinni fyrr.

„Þessi árangur birtist meðal annars í því að leikskólar eru nánast fullmannaðir, þjónustan er stöðugri og áreiðanlegri og börn eru ekki send heim vegna manneklu. Þá erum við jafnframt stolt af því að tæplega 55 prósent starfsfólks í leikskólum Kópavogs er með háskólamenntun, sem er mjög hátt hlutfall á landsvísu. Við erum í fyrsta skipti að veita tólf mánaða börnum leikskólapláss sem er skýrasti vitnisburðurinn um árangur af Kópavogsmódelinu,“ segir Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi.

Leikskólar Kópavogur Sveitarstjórnarmál Börn og uppeldi Skóla- og menntamál

