Sjáðu tíma­móta­mark ís­lenska táningsins eftir „erfiðan“ tíma

Sindri Sverrisson skrifar
Viktor Bjarki Daðason skorar hér sitt fyrsta mark í dönsku úrvalsdeildinni og var vel fagnað. @fc_kobenhavn

Hinn 17 ára gamli Viktor Bjarki Daðason var hæstánægður eftir að hafa með laglegum hætti skorað sitt fyrsta mark í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær, eftir nokkuð erfiðan tíma að undanförnu.

Viktor Bjarki sló í gegn í haust þegar hann kom inn í aðallið FC Kaupmannahafnar og skoraði í sjálfri Meistaradeild Evrópu. Þar skoraði hann þrjú mörk, meðal annars gegn Dortmund og Barcelona, og auk þess fjögur mörk í dönsku bikarkeppninni.

Markið gegn Vejle í gær var hins vegar fyrsta mark Framarans í dönsku úrvalsdeildinni. Þar hefur hann spilað 13 leiki, oftast sem varamaður líkt og í gær en þá spilaði Viktor hálftíma og skoraði fallegt mark í 4-1 útisigri. Markið hans má sjá hér að neðan.

„Þetta hefur rosalega mikla þýðingu fyrir mig. Það tók langan tíma fyrir mig að skora fyrsta markið í dönsku úrvalsdeildinni svo ég er virkilega ánægður,“ sagði Viktor við Viaplay eftir sigurinn.

„Tilfinningin er sérstaklega góð vegna þess að núna hef ég spilað minna í síðustu leikjum. Það hefur auðvitað verið svolítið erfitt fyrir mig,“ sagði Viktor en hann hafði setið á varamannabekknum í síðustu leikjum og ekki spilað með FCK síðan fyrir síðasta landsleikjahlé, fyrir um mánuði síðan. Hann steig sigurdans eftir leik.

„Fyrst spilaði ég mikið en svo fór ég að spila aðeins minna. Svo það er bara gott að hafa náð að skora núna,“ sagði Viktor.

Þetta var þriðji sigur FCK í röð og er liðið nú efst í neðri hluta dönsku úrvalsdeildarinnar, eftir að hafa um tíma hreinlega verið í fallhættu.

