Sjáðu tímamótamark íslenska táningsins eftir „erfiðan" tíma Sindri Sverrisson skrifar 20. apríl 2026 10:01 Viktor Bjarki Daðason skorar hér sitt fyrsta mark í dönsku úrvalsdeildinni og var vel fagnað. @fc_kobenhavn Hinn 17 ára gamli Viktor Bjarki Daðason var hæstánægður eftir að hafa með laglegum hætti skorað sitt fyrsta mark í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær, eftir nokkuð erfiðan tíma að undanförnu. Viktor Bjarki sló í gegn í haust þegar hann kom inn í aðallið FC Kaupmannahafnar og skoraði í sjálfri Meistaradeild Evrópu. Þar skoraði hann þrjú mörk, meðal annars gegn Dortmund og Barcelona, og auk þess fjögur mörk í dönsku bikarkeppninni. Markið gegn Vejle í gær var hins vegar fyrsta mark Framarans í dönsku úrvalsdeildinni. Þar hefur hann spilað 13 leiki, oftast sem varamaður líkt og í gær en þá spilaði Viktor hálftíma og skoraði fallegt mark í 4-1 útisigri. Markið hans má sjá hér að neðan. „Þetta hefur rosalega mikla þýðingu fyrir mig. Það tók langan tíma fyrir mig að skora fyrsta markið í dönsku úrvalsdeildinni svo ég er virkilega ánægður," sagði Viktor við Viaplay eftir sigurinn. „Tilfinningin er sérstaklega góð vegna þess að núna hef ég spilað minna í síðustu leikjum. Það hefur auðvitað verið svolítið erfitt fyrir mig," sagði Viktor en hann hafði setið á varamannabekknum í síðustu leikjum og ekki spilað með FCK síðan fyrir síðasta landsleikjahlé, fyrir um mánuði síðan. Hann steig sigurdans eftir leik. View this post on Instagram A post shared by F.C. København (@fc_kobenhavn) „Fyrst spilaði ég mikið en svo fór ég að spila aðeins minna. Svo það er bara gott að hafa náð að skora núna," sagði Viktor. Þetta var þriðji sigur FCK í röð og er liðið nú efst í neðri hluta dönsku úrvalsdeildarinnar, eftir að hafa um tíma hreinlega verið í fallhættu.