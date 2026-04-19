Eftir að hafa fengið aðeins illt í föðurhjartað horfði Óskar Hrafn Þorvaldsson stoltur á son sinn Orra Stein Óskarsson vinna spænska konungsbikarinn með liði Real Sociedad í gærkvöldi.
Óskar er önnum kafinn við þjálfun KR og gat ekki verið viðstaddur úrslitaleikinn sem Real Sociedad vann í vítaspyrnukeppni gegn Atlético Madrid í gærkvöldi.
Móðir Orra, Laufey Kristjánsdóttir, og systur hans Magnea og Emelía Óskarsdætur voru mættar til Sevilla en Óskar horfði á þennan tauga trekkjandi leik í góða vina hópi.
„Ég held að það hafi nú alltaf verið vitað að þetta yrði tauga trekkjandi leikur. Þeir höfðu ekki náð að vinna Atlético Madrid í vetur og Atlético er frábært lið sem er nýbúið að slá Barcelona út í tveggja leikja einvígi í bæði bikarnum og í Meistaradeildinni. Það var alltaf vitað að það yrði á brattann að sækja og þeir þurftu að þjást töluvert, en sýndu bara hrikalega sterkan karakter,“ sagði Óskar Hrafn í samtali við Vísi.
Orri Steinn klikkaði á öðru víti Real Sociedad í vítakeppninni. Það kom þó ekki að sök því Alexander Sorloth og Julian Alvarez höfðu klikkað á fyrstu tveimur vítum Atlético. Bæði lið skoruðu svo úr sínum næstu spyrnum og Sociedad fagnaði sigri.
„Besti mögulegi tíminn til að brenna víti, ef þú ætlar að klikka í vítakeppni, þá er fínt að gera það þegar hinir brenna fleiri vítum af og þú vinnur. En þetta fer allt í reynslubankann.“
Þú hefur samt örugglega fengið aðeins illt í föðurhjartað þarna?
„Jú auðvitað er það þannig. Auðvitað viltu bara að börnunum þínum gangi vel og allt gangi upp en svo getur maður líka horft á þetta sem dýrmæta reynslu. Þó maður vilji auðvitað, í hinum fullkomna heimi, að börnin manns falli aldrei og geti bara gengið á einhverjum rauðum dregli í gegnum lífið. Það er bara ekki þannig. Þannig að ég sef alveg yfir þessari vítaspyrnu og læt hana ekki skilgreina þennan leik eða þennan titil. Það sem hann gerði í bikarleikjunum og það sem hann gerði í deildinni fram að því, það stendur upp úr. Ég hef meiri áhyggjur af Julian Alvarez, það var dýrkeyptara víti að brenna af.“
Fram að vítaklúðrinu hafði Orri verið mjög öflugur. Hann var settur inn af varamannabekknum á 78. mínútu, kom sér fljótt í fínt færi og var nálægt því að setja sigurmarkið.
„Mér fannst hann eiga mjög öfluga innkomu. Hann er auðvitað búinn að missa mikið úr á þessu tímabili vegna meiðsla og er að komast aftur á sinn besta stað. Það er samt auðvitað erfitt að koma sér í leikform þegar þú ert að berjast við Mikel Oyarzabal um stöðuna, það er svona svipað og að berjast við Harry Kane um framherjastöðuna hjá Bayern Munchen. En ég er hrikalega stoltur af honum. Ánægður með hvernig hann er að þroskast og vaxa, bæði sem leikmaður og karakter.“
Orri Steinn virðist vera mjög vel liðinn meðal stuðningsmanna Real Sociedad. Þó hann hafi misst mikið úr vegna meiðsla á þessa tímabili hafa stuðningsmenn haldið nafni hans hátt á lofti, í takt við lagið Café Con Ron eftir Bad Bunny.
„Já það lítur út fyrir það. Ég fór á einn leik þarna í vetur og þá fann maður alveg fyrir því. Hann er ungur maður sem á auðvelt með að tengjast fólki, sem er mikilvægur þáttur í því að lifa af í þessum heimi sem atvinnumennska er. Hann hefur náð góðri tengingu við stuðningsmenn og það hjálpaði þegar hann var að snúa til baka eftir langa fjarveru. Það hefur verið skemmtilegt að fylgjast með því.“
Svo virðist hann vera orðinn reiprennandi í spænskunni?
„Já hann hefur tekið það föstum tökum, verið í einkatímum þrisvar í viku og staðið sig vel í því. Það var kannski ekkert frábært fyrir spænskuna hans að það kom bandarískur þjálfari, þannig að hann talar spænskuna minna eftir þjálfaraskiptin. En hann hefur bara nýtt tækifærið vel, flutti í nýtt land og fellur vel inn í lífið sem býðst þar.“