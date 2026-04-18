Orri Steinn Óskarsson klikkaði á góðu færi í leiknum og á víti í vítakeppninni en sem betur fer kostaði það Real Sociedad ekki bikarmeistaratitilinn. Getty/Fran Santiago Orri Steinn Óskarsson og félagar í Real Sociedad urðu í kvöld spænskir bikarmeistarar í knattspyrnu. Real Sociedad tryggði sér bikarinn eftir 4-3 sigur í vítakeppni á móti Atletico Madrid í úrslitaleiknum í Sevilla. Þetta er þriðji bikarmeistaratitillinn í sögu Real Sociedad en sá fyrsti í sex ár. Orri Steinn byrjaði á bekknum en kom inn á völlinn sem varamaður á 78. mínútu í stöðunni 2-1 fyrir Atletico. Orri fékk gott færi til að koma Atletico aftur yfir en nýtti það ekki. Leikurinn endaði í vítakeppni. Alexander Sørloth og Julián Álvarez klikkuðu á tveimur fyrstu vítum Atletico en Carlos Soler skoraði úr fyrstu spyrnu Real Sociedad. Orri tók aðra spyrnu Sociedad en lét verja frá sér. Hann skaut á mitt markið en Musso varði með fótunum. Það var síðasta vítaklúðrið í vítakeppninni. Atletico skoraði úr síðustu þremur spyrnum sínum en Luka Sucic, Aihen Munoz og Pablo Marín nýttu þrjár síðustu vítaspyrnur Real Sociedad og tryggðu liðinu bikarinn. Ander Barrenetxea hafði komið Sociedad í 1-0 á fyrstu mínútu leiksins en Ademola Lookman jafnaði eftir stoðsendingu Antoine Griezmann á 19. mínútu. Mikel Oyarzabal kom Sociedad aftur yfir með marki úr víti í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Þannig var staðan þar til á 83. mínútu þegar Julián Álvarez jafnaði metin.