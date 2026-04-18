Fimm látnir eftir skot­á­rás í Kænu­garði

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Frá Kænugarði. Mynd úr safni. ap

Minnst fimm eru látnir og enn fleiri særðir eftir skotárás í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu, í dag. Árásarmaðurinn var ráðinn af dögum á vettvangi eftir skothríð gegn lögreglu í borginni.

Vlodomír Selenskí, forseti Úkraínu, greinir frá þessu á samfélagsmiðlinum X.

Innanríkisráðherra Úkraínu, Igor Klýmenkó, sagði að hópur fólks hafi verið tekið gíslingu í matvöruverslun. Árásarmaðurinn hafi síðan skotið í átt að lögreglu sem umkringdi verslunina áður en hann var ráðinn af dögum af lögreglunni. Það tókst að bjarga fjórum gíslum.

Tíu voru flutt illa haldin á spítala vegna árásarinnar, þar á meðal barn. Selenskí segir hug sinn vera hjá fjölskyldu fórnarlamba árásarinnar. Ekki liggur fyrir hvað vakti fyrir árásarmanninum.

