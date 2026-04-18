Minnst fimm eru látnir og enn fleiri særðir eftir skotárás í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu, í dag. Árásarmaðurinn var ráðinn af dögum á vettvangi eftir skothríð gegn lögreglu í borginni.
Vlodomír Selenskí, forseti Úkraínu, greinir frá þessu á samfélagsmiðlinum X.
Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko has just reported that the attacker in Kyiv who opened fire on civilians has been eliminated. All the circumstances are being established. At present, 5 people have been confirmed killed. My condolences to the families and…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2026
Innanríkisráðherra Úkraínu, Igor Klýmenkó, sagði að hópur fólks hafi verið tekið gíslingu í matvöruverslun. Árásarmaðurinn hafi síðan skotið í átt að lögreglu sem umkringdi verslunina áður en hann var ráðinn af dögum af lögreglunni. Það tókst að bjarga fjórum gíslum.
Tíu voru flutt illa haldin á spítala vegna árásarinnar, þar á meðal barn. Selenskí segir hug sinn vera hjá fjölskyldu fórnarlamba árásarinnar. Ekki liggur fyrir hvað vakti fyrir árásarmanninum.