Deildartímabilið hjá Sveindísi Jane Jónsdóttir og stöllum í Angel City gæti snúist við á næsta ári. NWSL deildin mun halda atkvæðugreiðslu um hvort breyta eigi deildinni þannig að hún hæfist á haustin og endaði á vorin, frekar en öfugt.
NWSL deildin hefur verið með þetta mál til skoðunar í nokkar ár. Eins og er hefst deildin alltaf í mars en endar í nóvember. Breytingin myndi samræma deildina betur við stærstu deildir Evrópu, sem hefjast allar á haustmánuðunum og enda á vormánuðum.
Atkvæðagreiðsla var áður haldin en naumur meirihluti kaus gegn breytingunum árið 2024.
ESPN greinir frá því að önnur atkvæðagreiðsla verði haldin síðar í þessum mánuði. Þá er talið að einhverjir eigendur gætu hafa endurmetið stöðuna og breytt afstöðu sinni.
NWSL deildin myndi þannig fylgja í fótspor MLS deildarinnar, sem ákvað eftir kosningu fyrr í vetur að spila frá júlí til desember og aftur frá febrúar fram í maí. Frá og með tímabilinu 2027.