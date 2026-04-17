Máttu vísa mæðgunum úr félaginu eftir allt saman Árni Sæberg skrifar 17. apríl 2026 10:28 Mæðgurnar hafa ræktað Schäferhunda undir ræktunarnafninu Gjóska. Getty Images Hæstiréttur hefur sýknað Hundaræktarfélag Íslands af kröfum mæðgna, sem rekið hafa schäferræktunina Gjósku um árabil, um ógildingu úrskurðar siðanefndar félagsins, sem vék mæðgunum úr félaginu í fimmtán ár. Mæðgunum var vísað úr félaginu í fimmtán ár með úrskurði siðanefndarinnar í janúar árið 2022, meðal annars fyrir að hafa falsað ættbókarskráningar. Úrskurður nefndarinnar er ítarlega reifaður í fréttinni hér að neðan: Mæðgurnar vildu ekki una úrskurði nefndarinnar og stefndi félaginu fyrir héraðsdóm í þrígang. Málatilbúnaði þeirra var tvisvar vísað frá dómi áður en málið var tekið til efnismeðferðar í þriðju tilraun. Þá var félagið sýknað af öllum kröfum mæðgnanna. Landsréttur taldi refsinguna úr hófi Landsréttur sneri þeim dómi við í apríl í fyrra og vísaði meðal annars til þess að mæðgunum hefði verið ákvörðuð refsing langt umfram það sem almennt tíðkaðist í félaginu. Alvarleiki brota mæðgnanna gæti ekki einn og sér skýrt þann mikla mun sem væri á þeim refsingum sem þeim hafði verið gert að sæta miðað við refsingar annarra félagsmanna. Landsréttur taldi því siðanefndina hvorki hafa gætt að jafnræðisreglu stjórnsýslulaga né meðalhófsreglu, sem fjallað væri um í reglum nefndarinnar. Tók fjögur ár að fá sömu niðurstöðu og upphaflega Hæstiréttur kvað upp dóm í málinu í vikunni, rúmum fjórum árum eftir að úrskurðarnefndin vísaði mæðgunum úr félaginu. Hæstiréttur taldi mæðgurnar ekki hafa sýnt fram á að brotið hefði verið gegn málsmeðferðarreglum í samþykktum Hundaræktarfélagsins eða reglum siðanefndar um aðild stjórnar félagsins að málinu fyrir nefndinni, skipan hennar eða reglum um sáttatilraunir. Þær hefðu auk þess ekki sýnt fram á að málsmeðferðin hefði verið í andstöðu við málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga, sem giltu um málsmeðferð fyrir nefndinni samkvæmt reglum hennar. Þá taldi Hæstiréttur ekkert fram komið sem gæfi tilefni til að hnekkja niðurstöðum siðanefndarinnar um háttsemi mæðgnanna og með hvaða hætti hún hefði verið talin fela í sér brot gegn lögum og reglum félagsins. Hvað viðurlög mæðgnanna varðaði féllst Hæstiréttur á þau rök siðanefndarinnar að brot þeirra hefðu verið svo ósambærileg þeim brotum sem nefndin hefði fjallað um í öðrum úrskurðum sínum að réttlætt hefði mun þyngri viðurlög en áður hefði verið beitt. Með hliðsjón af þessu, jafnræðisreglu félagaréttar og því svigrúmi sem rétturinn taldi að játa yrði almennum félögum við að túlka og framfylgja innri reglum var ekki fallist á með mæðgunum að viðurlög þeirra hefðu verið svo þung að brotið hefði verið gegn jafnræði þeirra. Hundaræktarfélagið var því sýknað af kröfu mæðgnanna um ógildingu úrskurðar siðanefndarinnar. Mæðgurnar voru dæmdar til að greiða félaginu 2,4 milljónir króna í málskostnað á öllum dómstigum. Hundar Gæludýr Félagasamtök Dómsmál Mest lesið „Það er ósatt, ósatt með öllu“ Innlent Kennarasambandið mismunaði konu Innlent „Fokk ðe queers og fullt af atkvæðum?“ Innlent „Húsið er náttúrulega einstaklega fagurt“ Innlent Mandelson veitt öryggisheimild þrátt fyrir að hafa fallið á bakgrunnsathugun Erlent Sjálfstæðisflokkurinn flytur í húsnæði Sjóvár Innlent Stöðvaður með of marga farþega og einn í skottinu Innlent Útlit fyrir að íslensk stjórnvöld brjóti gegn alþjóðasamningum Innlent Stóra aðgerðin valdi titringi á fíkniefnamarkaði Innlent D4vd handtekinn vegna gruns um að hafa banað táningsstúlku Erlent Fleiri fréttir Máttu vísa mæðgunum úr félaginu eftir allt saman Flestir vilja leiguþak Sjálfstæðisflokkurinn flytur í húsnæði Sjóvár Dæmdur í 30 daga skilorðsbundið fangelsi fyrir að ráðast á dreng vegna dyraats „Húsið er náttúrulega einstaklega fagurt“ Stöðvaður með of marga farþega og einn í skottinu „Það er ósatt, ósatt með öllu“ Samningur um Ísafjörð tryggir rekstur Q200-véla Icelandair Kennarasambandið mismunaði konu Útlit fyrir að íslensk stjórnvöld brjóti gegn alþjóðasamningum „Fokk ðe queers og fullt af atkvæðum?“ Meitlarnir komust loks í forgang eftir stefnubreytingu Stóra aðgerðin valdi titringi á fíkniefnamarkaði Ekki síður í vandræðum með bóklega kennslu Áhrif smyglmáls og hugsanleg brot stjórnvalda á alþjóðlegum skuldbindingum Flúði heimili sitt eftir að hafa hótað stofnun MMS ekki kunnugt um neinar breytingar á einkunnagjöf Aðstoðarskólastjóri Stapaskóla biður nærsamfélagið um hjálp Félag Ragnars Freys telur uppsögn hans ólögmæta Skálmöld stígur ölduna í héraðsdómi „Áfall fyrir starfsfólk“ Nefndin sammála Ólafi Ragnari um skipun forsetaritara Hækjubræður á þingi Framsókn kynnti tillögu að þjóðarsátt Skólameistari hefur fengið nóg og segir af sér Sprengingin í Fóðurblöndunni enn til rannsóknar hjá lögreglu og Vinnueftirlitinu Bein útsending: Beina sjónum að leit og björgun á norðurslóðum „Ég kann ekki að meta það þegar ég er sökuð um ósannindi eða blekkingar“ Varnarsigur segir formaður bæjarráðs Ísafjarðar Tíu tilvik í fyrra þar sem látnir lágu ófundnir í viku eða lengur Sjá meira