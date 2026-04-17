Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra og Costas Kadis sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins boða til blaðamannafundar að loknum samráðsfundi Íslands og ESB í dag kl. 11:45. Fundurinn verður sýndur í beinni á Vísi.
Í tilkynningu frá atvinnuvegaráðuneytinu kemur fram að málefni hafsins séu meginefni samráðsfundarins sem haldinn er til að styrkja aukið og víðtækara samstarf milli ESB og Íslands um ýmis atriði tengd hafinu, semsagt sjálfbærar fiskveiðar, vísindarannsóknir og verndun hafsins.
Segir að þetta sé í samræmi við viljayfirlýsingu milli Íslands og ESB sem var undirrituð í júlí sl. Í yfirlýsingunni sé einnig stefnt að auknu samstarfi við verndun líffræðilegs fjölbreytileika og orkuskipti í sjávarútvegi og fiskeldi.
Fundurinn átti að hefjast klukkan 11:45 en upphaf hans hefur tafist. Útsending hefst um leið og fundurinn hefst.
Málefni samráðsfundarins eru:
Atvinnuvegaráðherra og sjávarútvegsstjóra ESB munu svara spurningum fjölmiðla að loknum samráðsfundi. Gert er ráð fyrir að blaðamannafundurinn taki tuttugu mínútur, að því er segir í tilkynningu.