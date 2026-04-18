Oliver Heiðarsson er mættur aftur í Bestu deildina í fótbolta, nú með KA, eftir erfiðan tíma í Króatíu í vetur, og ætlar sér stóra hluti með Akureyringum.
Oliver lék með FH og ÍBV í Bestu deildinni áður en hann gekk í raðir Lokomotiva Zagreb í vetur. Þar lenti hann hins vegar í frystkistu þjálfara sem leyfði honum aldrei að spila einn einasta leik.
„Þetta var bara frekar leiðinlegt og fúlt. Maður reyndi að vera jákvæður fyrstu tvo mánuðina og svona. En síðustu vikurnar þá fór maður bara að pæla bara hvort maður væri ekki bara að eyða tíma með því að bíða og vona. Þannig að maður sá bara ekkert annað í spilinu heldur en að koma sér af stað svo maður gæti haldið áfram að þróast sem leikmaður og hafa gaman af íþróttinni,“ sagði Oliver við Vísi í vikunni eins og sjá má í spilaranum hér að neðan.
„Ég spilaði náttúrulega bara ekki neitt. Ég fékk fullt traust frá stjórninni og allt það en á endanum þá treysti þjálfarinn mér ekki og sá mig allavega ekki fyrir sér í sínu liði. Þannig að á endanum var maður eiginlega bara að mæta á æfingar, vitandi það að maður væri ekkert að fara að spila neitt af viti.
Maður reyndi sitt en eina skiptið sem maður náði að tala eitthvað við þjálfarann var einmitt þegar æfing var í gangi. Ég held að eina skiptið sem við spjölluðum eitthvað almennilega saman hafi verið þegar hann kynnti sig þegar ég mætti til klúbbsins í janúar,“ sagði Oliver sem fékk sem sagt engar almennilegar útskýringar á stöðunni.
„Ég var ekki einn í þessum aðstæðum þannig að kannski er þetta bara kúltúrinn en þetta var ekkert það skemmtilegasta sem ég hef lent í. En svona er þetta stundum. Maður þarf bara að taka þetta á kassann, þetta fer í reynslubankann og maður verður bara að halda áfram.“
Eftir mikinn áhuga fjölda félaga í Bestu deildinni, þar á meðal frá sínum gömlu félögum FH og ÍBV en einnig frá Keflavík, Breiðabliki og Val, varð KA fyrir valinu hjá Oliver. Þangað eru einnig mættir menn á borð við Danijel Djuric og Svein Margeir Hauksson og ljóst að nóg er af sóknarþenkjandi gæðaleikmönnum í hópnum. Því fagnar Oliver:
„Klárlega. Maður verður ekkert betri nema maður sé með smá pressu og samkeppni í eins mörgum stöðum og hægt er og ég segi að þetta sé bara jákvætt, að það sé erfitt að velja sóknarlínuna,“ sagði Oliver.
Stefnuna sagði hann í fyrstu setta á Evrópusæti og að KA-liðið í ár væri sterkara en síðustu ár.
„Þeir eru náttúrulega búnir að taka „forsetabikarinn“ [7. sæti] núna þrjú ár í röð og við erum klárlega með að mínu mati aðeins betra lið heldur en í fyrra. Þannig að við ættum að stefna ofar heldur en forsetabikarinn og við getum alveg klárlega gert það með liðið sem við höfum í dag.“