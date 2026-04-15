Barcelona telur sig hafa verið beitt órétti af dómara í báðum leikjunum gegn Atlético Madrid í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Nú ætlar félagið að senda inn nýja kvörtun sem verður send til Knattspyrnusambands Evrópu.
Joan Laporta, forseti Barcelona, staðfesti þetta á blaðamannafundi í kvöld. Atlético komst í undanúrslit með 3-2 samanlagt.
„Fyrst af öllu vil ég óska Atlético til hamingju, en það breytir ekki frammistöðu dómaranna á þriðjudag – bæði aðaldómarans og VAR. Þetta var skandall. Þeir hafa beitt okkur órétti,“ sagði Laporta.
Síðan taldi hann upp atvik þar sem hann taldi dómarann hafa gert mistök, meðal annars þegar Eric García var rekinn af velli fyrir að tækla Alexander Sørloth sem aftasti maður.
„García var ekki aftasti maður, því Jules Koundé var á leiðinni inn. Dómarinn gaf fyrst gult spjald, en VAR fékk hann til að skipta um skoðun,“ sagði Laporta.
🚨 Barcelona president Laporta announces the club will fill NEW complaint to UEFA for referee/VAR decisions.Last week’s complaint was called “inadmissible” by UEFA.“We can NOT accept this. We already did a complaint to UEFA and I believe we will do another one”, says Laporta. pic.twitter.com/g5Z595vUXn— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026
🚨 Barcelona president Laporta announces the club will fill NEW complaint to UEFA for referee/VAR decisions.Last week’s complaint was called “inadmissible” by UEFA.“We can NOT accept this. We already did a complaint to UEFA and I believe we will do another one”, says Laporta. pic.twitter.com/g5Z595vUXn
Barcelona sendi einnig inn kvörtun vegna dómarans eftir fyrri leikinn fyrir viku síðan. UEFA féllst ekki á hana.
Forseti félagsins taldi einnig að rangstöðumark Ferrán Torres í leiknum á þriðjudag hefði átt að standa og að Barcelona hefði átt að fá vítaspyrnu þegar Dani Olmo var hindraður innan teigs.
Hefði það verið undir Laporta komið hefði Juan Musso, markvörður Atlético, einnig átt að fá refsingu fyrir að fara með takkana í andlit Fermin Lopez.
„Drengurinn var kvalinn á meðan verið var að sauma hann, og fékk ekki einu sinni spjald. Það er óásættanlegt,“ sagði Laporta.
🚨 Joan Laporta:💥 "Es intolerable lo que nos han hecho"💥 "En la ida no nos pitaron un penalti de libro"💥 "Y nos expulsaron a un jugador cuando era amarilla" pic.twitter.com/V6UG4miyxr— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 15, 2026
🚨 Joan Laporta:💥 "Es intolerable lo que nos han hecho"💥 "En la ida no nos pitaron un penalti de libro"💥 "Y nos expulsaron a un jugador cuando era amarilla" pic.twitter.com/V6UG4miyxr