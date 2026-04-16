Fótbolti

„Þú ert farinn að verða þybbinn“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Neymar Junior og félagar í Santos eru ekki að gera góða hluti og Neymar spilar bara heimaleikina. Getty/ Ricardo Moreira

Brasilíski knattspyrnumaðurinn Neymar er að reyna að koma sér í gott form á ný eftir meiðslaár og tryggja sér í kjölfarið sæti í HM-hópi Brasilíumanna í sumar en þrátt fyrir að hann hafi skorað í síðasta leik þá voru stuðningsmennirnir ósáttir.

Stuðningsmennirnir voru nefnilega æfir eftir 1-1 jafntefli og Neymar lenti í heitum orðaskiptum og öskraði á nokkra í stúkunni:

Púað var á leikmenn Santos þegar liðið yfirgaf völlinn eftir jafnteflið á heimavelli gegn Recoleta frá Paragvæ. Úrslitin og slakt gengi liðsins æstu enn á ný upp tilfinningar meðal stuðningsmanna.

Þrátt fyrir að Neymar hafi skorað mark liðsins varð hann skotmark reiði stuðningsmannanna. ESPN sagði frá.

Sussaði á stuðningsmennina

Þegar brasilíska stjarnan var á leið í sjónvarpsviðtal eftir leikinn gaf hann merki til að sýna að stuðningsmennirnir ættu að þegja, sussaði á þá.

„Ég skil gremjuna, en stundum verða þeir að átta sig á því að fótbolti er svona. Stundum fer boltinn bara ekki inn,“ sagði Neymar við sjónvarpsstöðina.

Eftir viðtalið hitnaði enn frekar í kolunum. Neymar stóð kyrr við hliðarlínuna og öskraði á einhvern í stúkunni:

„Þú hefðir átt að æfa meira. Þú ert farinn að verða þybbinn,“ öskraði stuðningsmaðurinn á hann.

Neymar var á leið í burtu en sneri aftur við.

Er ég dekraður?

„Er ég dekraður? Ég gef allt sem ég á hérna úti. Ég skal gefa þér þína mínútu af frægð,“ svaraði Neymar.

Í nokkur ár hefur þessi 34 ára leikmaður verið mikið meiddur. Til að eiga ekki á hættu að missa af HM í sumar vegna meiðsla hefur Neymar ákveðið að spila aðeins heimaleiki Santos.

Santos er í neðsta sæti í sínum riðli í Copa Sudamericana eftir tvo leiki. Í deildinni er félagið í fimmtánda sæti eftir ellefu umferðir.

