„Þú ert farinn að verða þybbinn" Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. apríl 2026 06:30 Neymar Junior og félagar í Santos eru ekki að gera góða hluti og Neymar spilar bara heimaleikina. Getty/ Ricardo Moreira Brasilíski knattspyrnumaðurinn Neymar er að reyna að koma sér í gott form á ný eftir meiðslaár og tryggja sér í kjölfarið sæti í HM-hópi Brasilíumanna í sumar en þrátt fyrir að hann hafi skorað í síðasta leik þá voru stuðningsmennirnir ósáttir. Stuðningsmennirnir voru nefnilega æfir eftir 1-1 jafntefli og Neymar lenti í heitum orðaskiptum og öskraði á nokkra í stúkunni: Púað var á leikmenn Santos þegar liðið yfirgaf völlinn eftir jafnteflið á heimavelli gegn Recoleta frá Paragvæ. Úrslitin og slakt gengi liðsins æstu enn á ný upp tilfinningar meðal stuðningsmanna. Þrátt fyrir að Neymar hafi skorað mark liðsins varð hann skotmark reiði stuðningsmannanna. ESPN sagði frá. Sussaði á stuðningsmennina Þegar brasilíska stjarnan var á leið í sjónvarpsviðtal eftir leikinn gaf hann merki til að sýna að stuðningsmennirnir ættu að þegja, sussaði á þá. „Ég skil gremjuna, en stundum verða þeir að átta sig á því að fótbolti er svona. Stundum fer boltinn bara ekki inn," sagði Neymar við sjónvarpsstöðina. 🚨 AGORA! ESPN pegou de perto o que Neymar disse para o torcedor do Santos:"Tu devia ter treinado mais. Tá gordinho, car****!""Eu tenho que fazer tudo? Cala a boca!""Eu sou mimado? Eu tô dando a vida aqui! Respeita!"🎥 @ESPNBrasil | @SportsCenterBR pic.twitter.com/2CF4pJXoWd— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 15, 2026 Eftir viðtalið hitnaði enn frekar í kolunum. Neymar stóð kyrr við hliðarlínuna og öskraði á einhvern í stúkunni: „Þú hefðir átt að æfa meira. Þú ert farinn að verða þybbinn," öskraði stuðningsmaðurinn á hann. Neymar var á leið í burtu en sneri aftur við. Er ég dekraður? „Er ég dekraður? Ég gef allt sem ég á hérna úti. Ég skal gefa þér þína mínútu af frægð," svaraði Neymar. Í nokkur ár hefur þessi 34 ára leikmaður verið mikið meiddur. Til að eiga ekki á hættu að missa af HM í sumar vegna meiðsla hefur Neymar ákveðið að spila aðeins heimaleiki Santos. Santos er í neðsta sæti í sínum riðli í Copa Sudamericana eftir tvo leiki. Í deildinni er félagið í fimmtánda sæti eftir ellefu umferðir.