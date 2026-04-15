Helgi Bjartur dæmdur í tólf mánaða fangelsi Árni Sæberg skrifar 15. apríl 2026 13:07 Héraðsdómur Reykjaness kvað upp dóm í málinu klukkan 13. Vísir/Vilhelm Helgi Bjartur Þorvarðarson hefur verið dæmdur í 12 mánaða fangelsi fyrir að brot gegn tíu ára dreng í Hafnarfirði. Níu mánuðir dómsins eru bundnir skilorði. Hann var ekki sakfelldur fyrir að nauðga drengnum heldur fyrir kynferðislega áreitni í hans garð. Dómur þess efnis var kveðinn upp fyrir luktum dyrum í Héraðsdómi Reykjaness klukkan 13. Karl Ingi Vilbergsson, settur varahéraðssaksóknari, greinir frá niðurstöðu málsins í samtali við Vísi. Hann hafði ekki farið yfir dóminn og gat því ekki greint frá öðru en dómsorði hans. Verjandi Helga Bjarts vildi ekki tjá sig um niðurstöðu dómsins. Samkvæmt heimildum Vísis var Helgi Bjartur sakfelldur fyrir húsbrot og kynferðislega áreitni í garð drengsins. Helgi Bjartur sætti ákæru fyrir að nauðga tíu ára dreng í september í fyrra með því að hafa við hann önnur kynferðismök en samræði og að reyna að hafa við hann samræði. Þá var hann einnig ákærður fyrir að hafa greitt fyrir vændi í Bolholti í Reykjavík sama kvöld. Hann hafði gengið laus síðan hann var handtekinn grunaður um verknaðinn í september. Eftir að rannsókn lögreglu á málinu lauk í janúar ákvað Héraðssaksóknari að krefjast gæsluvarðhalds yfir Helga Bjarti. Héraðsdómur hafnaði beiðninni, sá ekki ástæðu til að færa hann í varðhald, en Landsréttur sneri þeirri niðurstöðu við. Helgi Bjartur hefur því sætt gæsluvarðhaldi frá 14. janúar. Fréttin hefur verið uppfærð með nánari upplýsingum um það sem Helgi Bjartur var sakfelldur fyrir. Grunaður um kynferðisbrot gegn barni í Hafnarfirði Hafnarfjörður Dómsmál Kynferðisofbeldi Tengdar fréttir „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi" Endurnýjuðu gæsluvarðhald yfir grunuðum barnaníðingi Karlmaður á fimmtugsaldri sem sætir ákæru fyrir kynferðisbrot gegn barni á heimili þess í Hafnarfirði í september í fyrra hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald. Hann er einnig ákærður fyrir vændiskaup. 24. febrúar 2026 14:03 Viðsnúningur og Helgi Bjartur færður bak við lás og slá Karlmaður á fimmtugsaldri sem grunaður er um kynferðisbrot gegn tíu ára dreng á heimili þess síðarnefnda í Hafnarfirði hefur verið úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald. Landsréttur sneri við úrskurði Héraðsdóms Reykjaness sem hafði áður hafnað kröfu héraðssaksóknara um gæsluvarðhald. 14. janúar 2026 22:56 Kynferðisbrot gegn dreng í Hafnarfirði komið til saksóknara Mál karlmanns á fimmtugsaldri, sem grunaður er um að hafa brotið kynferðislega gegn tíu ára dreng í Hafnarfirði um miðjan september síðastliðinn, er komið á borð Héraðssaksóknara. 8. janúar 2026 13:31