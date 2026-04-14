Tvó erindi borist Þingvallanefnd vegna tónleika Kaleo Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. apríl 2026 22:21 Sigurður Helgi Pálmason er formaður Þingvallanefndar. Vísir/Vilhelm Þingvallanefnd hefur borist tvö erindi vegna fyrirhugaðra tónleika Kaleo á Þingvöllum í sumar. Formaður nefndarinnar segir að erindin verði tekin fyrir en búið sé að gera ýmsar ráðstafanir svo engar raskanir verði á svæðinu. Hljómsveitin Kaleo hefur þegar hafið sölu á fyrirhugaða tónleika sem haldnir verða í sumar. Daginn sem almenn miðasala hófst seldust sautján þúsund miðar en alls eru tuttugu þúsund miðar í boði. „Við höfum fengið tvö erindi og við höfum náttúrulega heyrt þessar raddir. Að vísu erum við að taka þetta fyrir á fundi á morgun og þar förum við yfir þessar áhyggjur þeirra sem eru að lýsa þeirra skoðun á þessu máli og það er eðlilegt," segir Sigurður Helgi Pálmarsson, formaður Þingvallanefndar og þingmaður Flokks fólksins, í viðtali í Reykjavík síðdegis. Nefndin hafi þegar samþykkt að tónleikarnir verði haldnir á Þingvöllum en þeir verði á afmörkuðu svæði. Nú þegar heimsæki um 1,6 milljónir manna þjóðgarðinn ár hvert, mest um tíu þúsund manns á dag. „Fjöldinn sem slíkur sem er að sækja tónleikana, í stóra samhenginu, er nú ekkert svakalega stór," segir Sigurður. Ákvörðunin hefur hlotið einhverja gagnrýni. Álfheiður Ingadóttir, sem var formaður Þingvallanefndar árin 2009-2013 og heilbrigðisráðherra, skorar á nefndina að draga til baka leyfið fyrir tónleikunum. Björn Bjarnason, sem sat í nefndinni um tólf ára skeið, gagnrýndi einnig leyfið. Ekkert óeðlilegt við að fara nýjar leiðir Sigurður minnir á að það hafi áður verið haldnir tónleikar á Þingvöllum en markmið tónleikanna sé að höfða sérstaklega til Íslendinga og vonast til að þeir finni fyrir löngun til að heimsækja Þingvelli. „Það er ekkert óeðlilegt að við reynum að finna einhverjar nýjar leiðir. Þetta eru leiðir sem að við erum að sjá úti í heimi á mjög þekktum stöðum sem eru einnig undir UNESCO," segir Sigurður. Allir gestirnir muni ganga á möl eða steyptum vegum og sé þegar búið að ráða hundruð starfsmanna til að sjá um öryggisgæslu. Ekki sé þetta þá í fyrsta skipti sem slíkur fjöldi sækir þjóðgarðinn en á Lýðveldishátíðinni árið 1974 hafi verið um sextíu þúsund manns. „Þetta er bara mjög afmarkaður staður í raun og veru þar sem tónleikarnir eru haldnir og fólkinu er beint að því svæði."