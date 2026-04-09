Skoðun

Á­skorun til Þing­valla­nefndar

Álfheiður Ingadóttir skrifar

Ég undirrituð, sem gegndi formennsku í Þingvallanefnd á árunum 2009-2013, skora á nefndina að hætta við og draga til baka leyfi fyrir útitónleikum, sem fyrirhugað er að halda á Þingvöllum 20. júní n.k.

Ég skora á nefndina að virða og gæta réttinda almennings til frjálsrar farar um þjóðgarðinn á Þingvöllum og hverfa frá þeirri fyrirætlan að loka þjóðgarðinum fyrir öðrum en þeim sem greiða sérstaklega fyrir aðgang að þessu einkasamkvæmi sem Þingvallanefnd hefur heimilað.

Það er nefnilega almenningur og þjóðin í heild sem er eigandi þjóðgarðsins á Þingvöllum og þessari sömu þjóð hefur einnig verið falið að varðveita og gæta staðarins sérstaklega sem hluta af menningararfleifð heimsins, skv. skrá UNESCO. Það er í hróplegu ósamræmi við inntak samningsins um heimsminjar á Þingvöllum og þvert á markmið og eðli laga um þjóðgarðinn á Þingvöllum að loka honum nema gegn greiðslu aðgangseyris að einkasamkvæmi.

Það er því alvarleg stefnubreyting og hættulegt fordæmi sem í þessari ákvörðun felst, fordæmi sem getur orðið til þess að Þingvöllum verði breytt í hefðbundið útihátíðarsvæði, enda verður Þingvallanefnd ófær um að synja öðrum tónleikahöldurum um sömu aðstöðu. Þá dugir lítt að segja að ein tegund tónlistar sé betri eða menningarlegri en önnur og því sé ekki sama Jón og séra Jón. Þessu til áréttingar bendi ég á að Þingvallanefnd starfar í umboði þings og þjóðar og nefndinni ber sem slíkri að gæta sérstaklega að jafnræði þegnanna. Ef nefndin stendur við samþykki sitt um að loka þjóðgarðinum vegna lokaðrar útihátíðar hefur verið lagður út rauður dregill fyrir t.d. IceGuys í boði Pepsi Max, eins og einhver benti á.

Það er enn tækifæri fyrir Þingvallanefnd að staldra við og endurskoða þessa ákvörðun.

Það er nóg af stöðum fyrir 20 þúsund manna útitónleika, en aðeins einn Þingvöllur við Öxará.

Reykjavík 8. apríl 2026

Höfundur er fyrrverandi heilbrigðisráðherra.

Mest lesið


„Ég kýs að kjósa ekki“

Silja Sóley Birgisdóttir,Sigrún E. Unnsteinsdóttir ,Rósa Guðný Arnardóttir,Jökull Sólberg Auðunsson,Júnía Líf M. Sigurjónsdóttir,Jón Ferdínand Estherarson,Hannes Pétursson,Halldór Ólafsson,Geirdís Hanna Kristjánsdóttir,Birna Gunnlaugsdóttir skrifar

Sjá meira


×

Mest lesið