Mótmæla samruna Paramount og Warner Bros Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 13. apríl 2026 22:25 Þessar Hollywood-stjörnur eru meðal rúmlega þúsund manns sem skrifuðu undir bréfið. Samsett/Getty Emma Thompson, Pedro Pascal, Jane Fonda og Joaquin Phoenix eru meðal þúsund starfsmanna innan Hollywood sem undirritað hafa opið bréf til að mótmæla samruna Paramount og Warner Bros. Discovery. „Sem kvikmyndagerðarfólk, heimildarmyndagerðarfólk og fagfólk í kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðinum undirritum við listann til að lýsa yfir ótvíræðri andstöðu okkar við fyrirhugaðan samruna Paramount og Warner Bros. Discovery," segir í opnu bréfi. Þátttakendurnir óttast að samruninn myndi þjappa saman markaðinum sem sé þegar mjög samþjappaður að þeirra mati. Það muni draga úr samkeppni sem geirinn hafi ekki efni á. „Afleiðingin verður færri tækifæri fyrir höfunda, færri störf í allri framleiðslu, hærri kostnaður og minna val fyrir áhorfendur í Bandaríkjunum og um allan heim. Það er uggvænlegt að þessi samruni myndi fækka stóru bandarísku kvikmyndaverunum niður í aðeins fjögur." Í lok febrúar varð ljóst að Paramount Skydance hafði betur en Netflix í baráttunni um samruna við Warner Bros. Discovery. Í svari Paramount við bréfinu segir að þau hafi heyrt og skilji áhyggjur þeirra sem undirrita bréfið. Þá er skuldbinding fyrirtækisins um að gefa út að lágmarki þrjátíu „hágæðakvikmyndir í fullri lengd árlega" ítrekuð samkvæmt NBC News. Þeir sem hafa einnig skrifað undir bréfið eru Elliot Page, Noah Wyle, Cynthia Nixon, Lin-Manuel Miranda og Mark Ruffalo. Listann má sjá í heild sinni hér.