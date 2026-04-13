Brann hefur farið illa af stað í norsku úrvalsdeildinni undir stjórn Freys Alexanderssonar og álitsgjafar eru ekki hrifnir af liðinu.
Brann laut í lægra haldi fyrir Sandefjord, 0-1, á heimavelli í gær. Liðið hefur tapað þremur af fyrstu fjórum leikjum sínum í norsku úrvalsdeildinni á tímabilinu.
„Þetta er átakanlega slakt. Svo einfalt er það,“ sagði Jonas Grønner, fyrrverandi leikmaður Brann og núverandi álitsgjafi hjá Bergensavisen, í hálfleik. Hljóðið í honum var ekkert betra í leikslok.
„Þetta var ótrúlega slök frammistaða. Það er næstum því þannig að ég trúi því ekki sjálfur,“ sagði Grønner.
Freyr tók við Brann í byrjun árs 2025. Á síðasta tímabili endaði liðið í 4. sæti norsku úrvalsdeildarinnar.
Fjórir Íslendingar leika með Brann: Jón Dagur Þorsteinsson, Kristall Máni Ingason, Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson.
Næsti leikur Brann er gegn meisturum Viking á útivelli á laugardaginn kemur.