Fótbolti

Gaf Brann-liðinu hans Freys fall­ein­kunn: „Átakan­lega slakt“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Freyr Alexandersson er á sínu öðru tímabili með Brann. getty/Alessandro Sabattini

Brann hefur farið illa af stað í norsku úrvalsdeildinni undir stjórn Freys Alexanderssonar og álitsgjafar eru ekki hrifnir af liðinu.

Brann laut í lægra haldi fyrir Sandefjord, 0-1, á heimavelli í gær. Liðið hefur tapað þremur af fyrstu fjórum leikjum sínum í norsku úrvalsdeildinni á tímabilinu.

„Þetta er átakanlega slakt. Svo einfalt er það,“ sagði Jonas Grønner, fyrrverandi leikmaður Brann og núverandi álitsgjafi hjá Bergensavisen, í hálfleik. Hljóðið í honum var ekkert betra í leikslok.

„Þetta var ótrúlega slök frammistaða. Það er næstum því þannig að ég trúi því ekki sjálfur,“ sagði Grønner.

Freyr tók við Brann í byrjun árs 2025. Á síðasta tímabili endaði liðið í 4. sæti norsku úrvalsdeildarinnar.

Fjórir Íslendingar leika með Brann: Jón Dagur Þorsteinsson, Kristall Máni Ingason, Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson.

Næsti leikur Brann er gegn meisturum Viking á útivelli á laugardaginn kemur.

Norski boltinn

