Brann í bölvuðu brasi

Erfið byrjun Íslendingaliðs Brann í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta hélt áfram með 1-0 heimatapi fyrir Sandefjord í dag.
Miðjumaðurinn Sander Mörk skoraði eina mark leiksins í 1-0 sigri Sandefjord í dag eftir rúmlega kortersleik. Brann var sterkari aðilinn í leiknum og átti 19 marktilraunir en tókst ekki að skora.
Jón Dagur Þorsteinsson náði sér ekki nægilega vel á strik á vinstri kantinum hjá Brann og Freyr Alexandersson skipti honum af velli eftir rúman klukkutíma. Kristall Máni Ingason spilaði síðasta korterið af bekknum.
Þeir Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson glíma við meiðsli og komu ekki við sögu.
Brann hefur ekki byrjað leiktíðina vel. Liðið er aðeins með þrjú stig eftir fjóra leiki og hefur tapað þremur leikjum í byrjun leiktíðar.