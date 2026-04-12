Stór hópur fólks úr kvikmyndageiranum hefur ráðið sig til starfa í ferðamannabransanum vegna þess sem lýst er sem algjöru frosti í greininni. Formaður Félags kvikmyndagerðarmanna kallar eftir auknu gagnsæi frá stjórnvöldum og segir nauðsynlegt að hraða endurskoðun á endurgreiðslukerfi vegna kvikmyndagerðar.
„Því miður þá verð ég að segja að það er frost í greininni og alls ekki gott ástand,“ segir Steingrímur Dúi Másson, formaður Félags kvikmyndagerðarmanna.
Fjallað hefur verið um frost í kvikmyndageiranum hér á landi, meðal annars vegna þess að Kvikmyndasjóður hefur dregist saman á undanförnum árum. Mikill samdráttur er bæði í íslenskum og stórum erlendum verkefnum sem rekja má til margra þátta. Einn þeirra er sú staðreynd að nú stendur yfir endurskoðun á endurgreiðslukerfinu.
„Sem verður örugglega hið besta mál þegar henni er lokið en það býr til ákveðna óvissu sem er alls ekki að hjálpa í þeim geira.“
Enda stóla stóru erlendu framleiðslufyrirtækin á endurgreiðsluna sem hefur verið algjör forsenda fyrir tækifærum hér á landi að sögn Dúa. Á meðan endurskoðun stendur yfir sé óvissa í greininni algjör. Hann kallar eftir gagnsæi.
„Við viljum vita hvað er verið að endurskoða, hvað er verið að vinna. Og svo viljum við líka bara að þessari óvissu verði eytt, að ferlinu verði hraðað. Við óskum eftir því að stjórnvöld verði með ákveðið gagnsæi í sambandi við endurgreiðslurnar og að fagfélögin og þessir hagsmunaaðilar fái að koma meira að borðinu í þeirri vinnu og vonumst til þess að því ferli verði flýtt þannig að endurskoðun á endurgreiðslunni verði lokið sem fyrst.“