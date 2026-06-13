Sveitarstjóri á Vopnafirði segir nýlegar uppsagnir hjá fiskvinnslu Brims í bænum vera mikið áfall fyrir sveitarfélagið. Framkvæmdastjóri uppsjávarvinnslu hjá Brim segir uppsagnirnar hafa átt sér aðdraganda frá árinu 2018.
Greint var frá því á Vísi í vikunni að Brim hefði sagt upp tuttugu af sínum sjötíu starfsmönnum í uppsjávarvinnslu á Vopnafirði. Þeim voru í staðinn boðnir lausasamningar til loka nóvember.
Sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps segir uppsagnirnar áfall fyrir bæjarfélagið, þar sem búa ríflega 650 manns.
„Þetta eru mjög erfiðar fréttir og uppsögn af þessari stærðargráðu hefur mjög mikil áhrif á okkur,“ segir Íris Edda Jónsdóttir, sveitarstjóri Vopnafjarðar. Hún segir að sveitarstjórnin hafi óskað eftir fundi með fulltrúum Brims á næstunni vegna málsins.
Hjálmar Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri uppsjávarsviðs Brims, segir að uppsagnirnar hafi átt margra ára aðdraganda.
Starfsemi fiskvinnslunnar hafi átt erfitt uppdráttar vegna árstíðarsveifla frá því að félagið hætti bolfisksvinnslu á Vopnafirði 2018. Síðan þá hafi ekki verið nóg af verkefnum fyrir alla sjötíu starfsmenn vinnslunnar.
„Þessi lokun bolfiskvinnslunnar gerði það að verkum að vinnsla á fiski á Vopnafirði varð miklu meira árstíðabundin og við vorum oft að sjá svona um jafnvel innan við 18 vinnsluvikur á ári,“ segir Hjálmar.
Fiskvinnslan hafi reynt að finna aukaverkefni fyrir alla starfsmenn en það ekki gengið vel.
„Þetta er náttúrulega bara leiðinlegt mál og eitthvað sem hefði átt að taka á 2018,“ bætir Hjálmar við.