Stefán Teitur kom Hannover í þriðja sæti

Landsliðsmaðurinn Stefán Teitur Þórðarson er smám saman að vinna sig inn í hug og hjörtu stuðningsmanna þýska liðsins Hannover og hann skoraði í 2-0 útisigri liðsins gegn Darmstadt í kvöld.
Maurice Neubauer skoraði fyrra mark leiksins á 14. mínútu og Stefán Teitur bætti svo við seinna markinu snemma í seinni hálfleik.
Stefán var þá sniðugur þegar hann tók aukaspyrnu fljótt, fékk boltann aftur og átti skalla sem hann fylgdi svo á eftir og skoraði.
Skagamaðurinn meiddist hins vegar á 72. mínútu og var skipt af velli eftir það en ekki er ljóst hvers eðlis meiðslin eru.
Sigurinn þýðir að Hannover heldur áfram að gera sig gildandi í baráttunni um sæti í efstu deild Þýskalands. Liðið er nú í 3. sæti B-deildarinnar, með 53 stig, aðeins stigi á eftir Paderborn og tveimur á eftir Schalke sem þó eiga bæði leik til góða. Tvö efstu liðin komast beint upp og liðið í 3. sæti fer í umspil við lið úr efstu deild.