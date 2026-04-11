Titillinn blasir við Börsungum

Í miðju, erfiðu einvígi sínu við Atlético Madrid í Meistaradeild Evrópu vann Barcelona 4-1 sigur í grannaslagnum við Espanyol í dag, í spænsku 1. deildinni í fótbolta.
Börsungar hafa þar með nýtt sér það að Real Madrid fékk aðeins eitt stig úr síðustu tveimur leikjum sínum, og eru þeir komnir með níu stiga forskot á toppi spænsku deildarinnar.
Aðeins sjö umferðir eru eftir og því þarf ansi margt að ganga á til þess að Barcelona standi ekki uppi sem Spánarmeistari, annað árið í röð.
Ferran Torres skoraði fyrstu tvö mörkin í dag, á fyrstu 25 mínútunum, en Pol Lozano minnkaði muninn á 56. mínútu.
Spenna var því í leiknum allt þar til á 87. mínútu þegar Lamine Yamal skoraði þriðja mark Börsunga og skömmu síðar bætti Marcus Rashford við fjórða markinu.
Börsungar geta nú einbeitt sér að seinni leiknum við Atlético, á miðvikudaginn í Madrid, þar sem þeir þurfa að vinna upp 2-0 forskot.