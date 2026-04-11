Formaður Eflingar lýsir yfir vonbrigðum með nýkynntar efnahagsaðgerðir stjórnvalda sem taki ekki á raunverulegum vanda heimilanna. Hún telur ólíklegt að aðgerðirnar dugi til að kjarasamningar haldi í haust og sakar stjórnvöld um samráðsleysi.
Í kvöldfréttum Sýnar í gær sagði hagfræðingur Íslandsbanka að nýkynntar efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar virtust sérsniðnar utan um forsenduákvæði kjarasamninga. Áhrifin væru tímabundin og líklegt að verðbólga minnki fyrst lítillega en aukist á nýjan leik í byrjun september sem sé skömmu eftir að forsenduákvæði kjarasamninga komi til endurskoðunar.
Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður eflingar lýsir yfir vonbrigðum með aðgerðirnar og telur þær ekki til þess fallnar að skila árangri.
„Ég held að þetta muni ekki hafa nægilega mikil áhrif til að koma í veg fyrir að forsenduákvæði kjarasamninga virkist. Það er enn verið að tala um að hér verði haldið áfram í vaxtalækkunarferlinu og það eru auðvitað aðrir þættir sem hafa verulega mikil áhrif á verðbólguna en bara eldsneytið þannig ég sé það ekki fyrir mér. En það sem ég veit að myndi hafa mjög mikil áhrif hratt og örugglega og myndi bæta lífskjör eflingarfólks, verkafólks á höfuðborgarsvæðinu, sem er meira og minna fast á leigumarkaði - það er leigubremsa. Það er undarlegt að stjórnvöld séu ekki í fullri alvöru að hugleiða þau skref.“
Þá segir hún aðgerðirnar ekki taka á raunverulegum vanda fólks.
„Og er einmitt mögulega bara til þess gerð til að reyna að forða því að kjarasamningarnir falli úr gildi næsta haust en tekur ekki á neinu raunverulegu vandamáli.“
Þannig þú heldur að þrátt fyrir þessar aðgerðir séu kjarasamningar í hættu í haust?
„Ég held að staðan sé þannig núna að þetta muni ekki hafa nægileg áhrif.“
Þá sakar hún stjórnvöld um samráðsleysi.
„Ég bara undra mig á þessari aðferðarfræði. Það hefði verið betra, skynsamlegra og eðlilegra að ef það fólk sem gerði kjarasamningana sem hér um ræðir sem eru Efling og félagar okkar í breiðfylkingunni, hefðu verið þau sem voru kölluð að borðinu til að útfæra málin með eðlilegum og skynsamlegum hætti og það er undarlegt að það hafi ekki verið gert.“
Ríkisstjórnin hefur samþykkt nýja atvinnustefnu Íslands. Þessi fyrsta heildstæða atvinnustefna Íslands er 10 ára vaxtarplan sem lýsir því hvernig stjórnvöld vinna með atvinnulífi og samfélagi að verðmætasköpun í landinu. Atvinnustefnunni fylgir einnig aðgerðaáætlun sem nær til áranna 2026 – 2027 þar sem settar eru fram 35 aðgerðir til að stuðla að markvissri innleiðingu stefnunnar. Forsætisráðherra segir um tímamót að ræða.