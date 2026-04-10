Fótbolti

Kristian skoraði mikil­vægt mark

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Kristian Hlynsson skoraði sigurmark leiksins. 
Kristian Hlynsson skoraði sigurmark leiksins.  Getty/Rene Nijhuis

Kristan Hlynsson skoraði það sem reyndist sigurmarkið í 2-1 sigri Twente gegn Volendam í 30. umferð hollensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.

Leikurinn hófst með besta hætti fyrir heimamenn Twente því strax á annarri mínútu skoraði Ruud Nijstad eftir hornspyrnu frá Sam Lammers.

Twente hélt áfram að ógna og uppskar annað mark á 34. mínútu þegar Kristian renndi boltanum yfir línuna eftir aðra góða fyrirgjöf frá Sam Lammers.

Gestaliðið Volendam ógnaði meira í seinni hálfleik og minnkaði muninn á 74. mínútu með mark Nordin Bukala en Twente tókst að sigla 2-1 sigri í höfn.

Með sigrinum tókst Twente að jafna NEC að stigum í 3. sæti deildarinnar. Íslendingaliðin eru í harðri Evrópubaráttu.

Mest lesið