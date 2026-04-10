Kristan Hlynsson skoraði það sem reyndist sigurmarkið í 2-1 sigri Twente gegn Volendam í 30. umferð hollensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Leikurinn hófst með besta hætti fyrir heimamenn Twente því strax á annarri mínútu skoraði Ruud Nijstad eftir hornspyrnu frá Sam Lammers.
Twente hélt áfram að ógna og uppskar annað mark á 34. mínútu þegar Kristian renndi boltanum yfir línuna eftir aðra góða fyrirgjöf frá Sam Lammers.
Gestaliðið Volendam ógnaði meira í seinni hálfleik og minnkaði muninn á 74. mínútu með mark Nordin Bukala en Twente tókst að sigla 2-1 sigri í höfn.
Með sigrinum tókst Twente að jafna NEC að stigum í 3. sæti deildarinnar. Íslendingaliðin eru í harðri Evrópubaráttu.
— ESPN NL (@ESPNnl) April 10, 2026
Ruud Nijstad schiet FC Twente al na 1(!) minuut op voorsprong! 🔥#twevol pic.twitter.com/DZWFaOoAPh