Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi, segir stjórnvöld hafa misst tökin á efnahagsástandinu og hún beini spjótum að öllum öðrum en sér sjálfum. Ásdís er ómyrk í máli.
„Stjórnvöld hafa misst tökin á efnahagsástandinu. Á sama tíma og skattar hafa verið hækkaðir á fólk og fyrirtæki þá er verðbólgan að aukast og vextir að hækka. Það eru því vonbrigði að sjá ríkið stíga fram með þessum hætti. Engin lausn, aðeins verið að plástra yfir vandann tímabundið,“ segir Ásdís meðal annars í Facbook-færslu.
Svipaðar raddir hafa heyrst eftir að ríkisstórn Kristrúnar kynnti sérstaklega efnahagsaðgerðir sínar í hádeginu en Vísir greindi skilmerkilega frá þeim.
Ásdís segir að í gær hafi Kópavogsbær kynnt að gjaldskrárhækkanir á barnafjölskyldur yrðu takmarkaðar við 2,5 prósenta verðbólgumarkmið Seðlabankans á árinu 2026. Að sögn Ásdísar er sú aðgerð til þess fallin að stuðla að varanlegri hjöðnun verðbólgu og það sem skiptir öllu máli – stuðla að sátt á vinnumarkaði.
„Því var ég vongóð þegar ég sá blaðamannafund ríkisstjórnar auglýstan í tengslum við tímabundnar efnahagsaðgerðir gegn verðbólgu. Smá glæta að hér væri mögulega komin betrumbót og snjallt útspil eftir óþarfa álögur á fólk og fyrirtæki undanfarið.“
Kynningin olli Ásdísi verulegum vonbrigðum, því miður. „Ég bjóst við að stjórnvöld myndu stíga fram með góðu fordæmi og endurskoða sínar eigin gjaldskrárhækkanir. Þess í stað er öllum spjótum beint að öðrum en þeim sjálfum.“
Og Ásdís setur stoppmerki við eftirfarandi:
Ásdís segir það hagsmunamál allra að ná tökum á verðbólgunni og ljóst að gríðarlegur samfélagslegur kostnaður mun raungerast ef kjarasamningar losna í haust. En stjórnvöld hafi misst tök á efnahagsástandinu.
Ásdís sér enga lausn boðaða af hálfu ríkisstjórnarinnar, aðeins verið að plástra yfir vandann tímabundið.
Hildur Sverrisdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins er á svipuðum slóðum í gagnrýni sinni á Facebook. Hildur segir að ríkisstjórnin hefði allt eins getað sent út tölvupóst um aðgerðir sem fyrir skömmu voru sagðar af ráðherrum sömu ríkisstjórnar að „hjálpi okkur ekki“ til að ná niður verðbólgunni heldur væri það að „pissa í skóinn sinn hagfræði“.
„En samt er keyrt af stað með aðgerðirnar sem ku ekki hjálpa á meðan undirliggjandi Planinu er haldið áfram eins og ekkert hafi í skorist á sinni stöðugu leið hægt og rólega út í skurð. Jú og með dassi af verðlagseftirliti og kvöðum sem sovétið hefði verið stolt af. Maður bara tekur ofan svei mér þá.“
Þannig má segja að aðgerðarætlunin hafi fallið í grýttan jarðveg. Úr annarri átt, Vilhjálmur Birgisson verkalýðsleiðtogi á Akranesi, sem hefur mikið um að segja hvernig kjarasamingamál þróast, gefur lítið fyrir þessa aðgerðaráætlun sem hann telur ógáfulega. Hann segir áætlunina kynnta án alls samráðs.
„Við fengum þær einfaldlega í hendurnar á sama tíma og almenningur. Og það sem verra er – þetta eru ekki þær sértæku aðgerðir sem við höfðum kallað eftir. Þetta eru ekki aðgerðir sem styðja tekjulágt fólk, fólkið sem Samfylkingin þykist á tyllidögum vera að berjast fyrir!“ segir Vilhjálmur á samfélagsmiðlum.