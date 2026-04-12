Það var heldur betur fjör og dramatík þegar KR lagði Keflavík að velli, 3-2, í leik liðanna í fyrstu umferð Bestu-deildar karla í fótbolta á Meistaravöllum í Vesturbænum í kvöld.
Það var ungstirnið Alexander Rafn Pálmason sem skoraði sigurmark KR-inga undir lok leiksins.
Það ríkir mikil eftirvænting fyrir KR-liðinu, bæði hjá stuðningsmönnum liðsins sem og almennum fótboltaáhugamönnum. KR fór vel af stað á tímabilinu þegar liðið vann sannfærandi sigur gegn Val í 16 liða úrslitum Mjólkurbikarnum á meðan Keflavík, sem er nýliði í Bestu-deildinni á þessari leiktíð, laut í lægra haldi gegn Grindavík.
Stuðningsmenn KR þurftu ekki að bíða lengi eftir fyrsta deildarmarkinu á nýhafinni leiktíð. Arnór Ingvi Traustason, sem gekk til liðs við KR frá Norrköping fyrir tímabilið, skallaði boltann í netið eftir sex mínútna leik. Eiður Gauti Sæbjörnsson skallaði þá boltann fyrir markið og Arnór Ingvi stangaði boltann í netið í sinum fyrsta deilarleik í KR-búningnum.
Leikmenn KR náðu hins vegar ekki að láta kné fylgja kviði. Stefán Ljubicic var handfylli fyrir varnarmenn KR í þessum leik en hann náði að koma boltanum framhjá Halldóri Snæ Georgssyni í fyrri hálfleik en framherjinn var flaggaður rangstæður og markið stóð þar af leiðandi ekki. Halldór Snær var kominn í mark KR eftir að Arnar Freyr Ólafsson fór út af meiddur um miðjan fyrri hálfleik.
Keflvíkingar gerðu svo sterkt tilkall til vítaspyrnu á lokaandartökum fyrri hálfleiks. Dagur Ingi Valsson féll þá í vítateig KR-liðsins eftir viðskipti við Hrafn Tómasson. Keflvíkingar heimtuðu eðlilega víi en Ívar Orri Kristjánsson, dómari leiksins, mat það svo að Dagur Ingi hafi verið brotlegur en ekki Hrafn og Vesturbæingar ljónheppnir.
KR-ingar fóru með 1-0 forystu inn í búningsklefa í nepjunni á þessu fallega vorkvöldi í Vesturbænum.
Það voru hins vegar grimmir Keflvíkingar sem mættu til leiks í seinni hálfleik. Téður Stefán Ljubicic jafnaði metin í upphafi seinni hálfleiks og kom svo Kefavík í 2-1 þegar rúmar tíu mínútur voru eftir af leiknum. Bæði mörkin voru vel kláruð slútt af stuttu færi eftir góðan undirbúning hjá kantmönnum Keflavíkur, Muhamed Alghoul og Eiði Orra Ragnarssyni.
Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, setti Stefán Árna Geirsson og Alexander Rafn Pálmason inná af varamannabekknum til þess að hressa upp á sókmarleik KR-liðsins og það gekk upp svo um munaði.
Stefán Árni jafnaði metin um það bil fimm mínútum fyrir lok venjulegs leiktíma og Alexander Rafn tryggði KR svo stigin þrjú nokkrum mínútum síðar.
„Við náðum eiginlega aldrei að losna við sviðskvíðann og losa okkur við skrekkinn sem er oft í fyrsta deildarleik tímabils. Við vorum að missa boltann á hættulegum stöðum og sendingar voru ekki nógu nákvæmar. Við náðum ekki að nýta okkur það nægilega vel að vera mun meira með boltann. Þá vantaði svolítið upp á grimmd í návígjum og ákefð í sóknarleiknum,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, um leikinn.
„Hafandi sagt það þá sýndum við karakter að koma til baka eftir að hafa lent undir og þroskamerki að bregðast vel við því mótlæti. Það er gaman að sjá tvo uppalda KR-inga og hæfileikaríka leikmenn, Stefán Árna og Alexander Rafn, koma inná og setja mark sitt á leikinn,“ sagði Óskar Hrafn enn fremur.
„Það riðlaði svolítið taktinum í okkar leik að missa Arnar Frey meiddan af velli. Ekki það að Halldór Snær kom flottur inn í markið og stóð sig vel þá eru þetta markmenn sem spila leikinn á ólíkan hátt og mér fannst það taka svolítinn tíma að bregðast við því að vera komnir með Halldór Snær í markið. Ég ekki viss um hvers eðlis meiðslin á Arnari Frey eru. Þetta lítur ekki vel út en hann fer í myndatöku í vikunni og þá sjáum við hvað setur,“ sagði hann.
„Við verðum að virða það að hafa náð í stig á móti öflugu Keflavíkurliðið sem lét okkur svo sannarlega hafa fyrir hlutunum hér í kvöld. Við áttum í erfiðleikum með Stefán Ljubicic og að brjóta það á bak aftur. Það tókst hins vegar og við erum ánægðir með það. Nú tekur við undirbúningur fyrir annan erfiðan leik við Þór,“ sagði Óskar um framhaldið.
„Þetta er klárlega mjög svekkjandi niðurstaða og að mínu mati áttum við alveg skilið að fá eitthvað út úr þessum leik. Stefán Ljubicic skorar tvö flott mörk og var hættulegur allan leikinn. Stundum fannst mér KR-ingar komast upp með að toga hressilega í hann en kannski er ég ekki hlutlaus þar,“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, upplitsdjarfur þrátt fyrir tapið.
„Við vorum nálægt því að jafna eftir að hafa lent 3-2 undir og það er fjölmargt sem við getum tekið jávkætt út úr þessum leik. Eftir stendur aftur á móti að við fengum ekki stig og það er súrt,“ sagði Haraldur Freyr þar að auki.
„Að mínu mati gekk uppleggið bara vel upp að mörgu leyti og við áttum flott upplaup eftir að við komumst yfir. Við gleymum okkur tvisvar og það reyndist okkur dýrt. Við þurfum bara að læra af þessu og halda áfram,“ sagði hann.
„Við munum leggjast yfir þennan leik og greina hvað fór vel og hvað þarf að laga. Við sýndum að liðið er á góðum stað og á fullkomlega heima í deild þeirra bestu eins og við teljum vera staðreyndina. Það er bara að sleikja sárin og svo áfram gakk,“ sagði Haraldur.
Alexander Rafn sem skaust fram á sjónarsviðið í meistaraflokksfótbolta síðasta sumar átti góða innkomu inn í þennan leik og sá til þess að KR fer vel af stað í deildinni í ár. Alexander Rafn fer til danska liðsins Nordsjælland í júlí en KR-ingar fá að njóta krafta hans þangað til.
Michael Akoto og Finnur Tómas Pálmason þurftu að hafa sig alla við til þess að halda Stefán Ljubicic í skefjum og það gekk misvel í þessum leik. Það var gaman að sjá baráttu þessara sterku leikmann.
Arnór Ingvi fer vel af stað hjá KR-liðinu og það var gaman að sjá tengingu hans við Aron Sigurðarson og fleiri leikmenn KR-liðsins. Amin Cosic var síógnandi á vinstri sköpum og innkoma Stefáns Árna og Alexanders Rafns skipti eins og áður segir sköpum.
Dagur Ingi Valsson var flottur inni á miðsvæðinu hjá Keflavík og Muhamed Alghoul var hættulegur á vinstri kantinum. Þá var Anton Krajl einnig flottur í vinstri bakverðinum.
Dómarar leiksins, þeir Ívar Orri Kristjánsson, Birkir Sigurðarson, Eysteinn Hrafnkelsson og Pétur Guðmundsson, dæmdu þennan leik heilt yfir vel en það er spurning um hvort Keflavík hafi ekki verið svikin um vítaspyrnu þegar Dagur Ingi Valsson fór niður í vítateig KR. Frammistaða dómarateymisins skilar þeim sjö í einkunn.
Stemmingin var góð í Vesturbænum og það mátti vel merkja að stuðningsmenn KR-liðsins eftir spenntir fyrir því sem koma skal í sumar. Það var þétt setið í stúkunni og hefðbundnir slagarar voru kyrjaðir hjá Miðjunni. KR-liðið fékk góðan stuðning þegar á móti blés og það var létt yfir mannskapnum hjá heimamönnum og úrslitin glöddu Vesturbæinga.