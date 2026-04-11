Fótbolti

Sænskan gengur hægt en allt annað upp á tíu

Valur Páll Eiríksson skrifar
Linda Líf Boama fer frábærlega af stað í Svíaríki og mætir full sjálfstrausts í landsleikina. Vísir/Bjarni

„Þetta er heiður og það er gaman að vera hérna,“ segir Linda Líf Boama, sem er í fyrsta sinn í landsliðshópi kvenna í fótbolta. Hún hefur farið vel af stað í atvinnumennsku og var verðlaunuð með landsliðssæti.

Hvernig var að fá símtalið frá landsliðsþjálfaranum?

„Ég var glöð. Þetta er ekki þannig frásögufærandi. En þetta er góð minning fyrir mig, ég vaknaði við þetta og ræddi við hann,“ segir Linda sem segir valið ekki endilega hafa komið á óvart.

„Maður reynir alltaf að bæta sig með hverri æfingunni og maður fór út í atvinnumennsku. Þannig að maður er að sýna það að maður er í þessu til að gera þetta vel. Þetta helst bara í hendur við metnaðinn og plönin.“

Líkt og Linda nefnir fór hún út í atvinnumennsku í vetur þegar Kristianstad, undir stjórn Niks Chamberlain, fyrrverandi þjálfara Breiðabliks og Þróttar, keypti hana frá Víkingi. Linda þekkir til Niks eftir að hafa leikið undir hans stjórn hjá Þrótti.

Óhætt er að segja að Linda hafi farið vel af stað í fyrstu verkefnunum í atvinnumennskunni. Hún skoraði þrjú mörk og lagði upp eitt í fyrstu tveimur deildarleikjunum sem unnust báðir.

„Þetta er bara geggjað. Þetta er frábært lið, frábær bær. Það var tekið ótrúlega vel á móti mér og ég hef bara ekkert neikvætt að segja,“ segir Linda.

Þá hjálpar að taka fyrstu skrefin í atvinnumennsku í Íslendinganýlendu í Kristianstad.

„Já, algjörlega. Nema að læra sænskuna, maður er aðeins og mikið í íslenskunni, en maður er að læra þetta. Ég er í sænskutímum svo það er eins gott að maður pikki þetta upp,“ segir Linda sem gat vart beðið um betri byrjun á leiktíðinni.

„Er það ekki? Það er gott fyrir framherja að koma með svona gott veganesti inn í þetta verkefni. Það er gott að hafa sjálfstraust og kassann úti,“

„Þetta er svo svakalega gott lið. Þið sjáið það á þessum mörkum. Þetta eru geggjaðar sendingar og góðar hreyfingar á öllum. Það er eiginlega ekki hægt annað en að slútta þessu,“ segir Linda.

Linda er hluti af landsliðshópi Íslands sem mætir Úkraínu á þriðjudag og Englandi næsta laugardag. Báðir leikirnir fara fram á Laugardalsvelli.

Sænski boltinn Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu

Fleiri fréttir

