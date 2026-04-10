KSÍ hefur boðið almenningi að fjölmenna á æfingu íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta á Þróttarvelli á morgun. Eftir æfinguna gefst tækifæri til að hitta leikmenn landsliðsins, fá myndir og áritanir.
Opin æfing liðsins er klukkan 11:00 á heimavelli Þróttar í Laugardal og stendur til 12:30. Öllum er opið að mæta á æfinguna og fylgjast með.
Í kjölfarið verður fólki boðið upp á að hitta landsliðskonur Íslands undir aðalstúku Laugardalsvallar, í sal sem ber nafnið Melavellir. Þar er hægt að fá myndir með leikmönnum og eiginhandaráritanir.
Sá viðburður hefst klukkan 13:00 við Laugardalsvöll.
Fram undan eru tveir heimaleikir í undankeppni HM 2027 í fótbolta. Ísland mætir Úkraínu á þriðjudag og Englandi á laugardaginn eftir rúma viku.