Opin æfing og á­ritanir hjá stelpunum okkar á morgun

Valur Páll Eiríksson skrifar
Stelpurnar okkar taka á móti almenningi á morgun. Getty/Pat Elmont

KSÍ hefur boðið almenningi að fjölmenna á æfingu íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta á Þróttarvelli á morgun. Eftir æfinguna gefst tækifæri til að hitta leikmenn landsliðsins, fá myndir og áritanir.

Opin æfing liðsins er klukkan 11:00 á heimavelli Þróttar í Laugardal og stendur til 12:30. Öllum er opið að mæta á æfinguna og fylgjast með.

Í kjölfarið verður fólki boðið upp á að hitta landsliðskonur Íslands undir aðalstúku Laugardalsvallar, í sal sem ber nafnið Melavellir. Þar er hægt að fá myndir með leikmönnum og eiginhandaráritanir.

Sá viðburður hefst klukkan 13:00 við Laugardalsvöll.

Fram undan eru tveir heimaleikir í undankeppni HM 2027 í fótbolta. Ísland mætir Úkraínu á þriðjudag og Englandi á laugardaginn eftir rúma viku.

