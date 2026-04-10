Tónlist

Sau­tján þúsund miðar seldir á Kaleo

Freyja Þórisdóttir skrifar
Vísir/Viktor Freyr

Nánast uppselt er á stórtónleika hljómsveitarinnar Kaleo á Þingvöllum í sumar. Í tilkynningu sem Jakob Frímann Magnússon tónleikahaldari sendi frá sér kemur fram að af þeim tuttugu þúsund miðum sem séu í boði hafi sautján þúsund þegar verið seldir.

Almenn miðasala á tónleikana, sem ber yfirskriftina Bergmál, hófst klukkan 10 í morgun og segir Jakob að bæði hún og forsalan hafi farið fram úr öllum væntingum. Alls voru sex þúsund miðar í boði á svokölluðu forsöluverði en þeir seldust að sögn Jakobs upp á einungis örfáum sekúndum.

„Við höfum sjaldan séð viðlíka viðtökur. Eftirspurnin fór langt fram úr björtustu vonum og staðfestir að Bergmál er orðinn einn mest spennandi tónlistarviðburður sumarsins,“ segir Jakob í tilkynningunni.

Notast er við miðasölukerfið moment.is og einnig er miðasala á vefsíðunni keytoiceland.is en Jakob segir að „þrátt fyrir gríðarlegt álag hafi miðasalan gengið afar vel.“

