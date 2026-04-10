Sautján þúsund miðar seldir á Kaleo Freyja Þórisdóttir skrifar 10. apríl 2026 12:11 Tónleikarnir bera yfirskriftina Bergmál og auk Kaleo munu þar koma tónlistarmenn á borð við Stuðmenn, Mugison, KK, GDRN, Emilíönu Torrini, Júníus Meyvant, Helga Björns, Hjálma og ýmsir fleiri. Vísir/Viktor Freyr Nánast uppselt er á stórtónleika hljómsveitarinnar Kaleo á Þingvöllum í sumar. Í tilkynningu sem Jakob Frímann Magnússon tónleikahaldari sendi frá sér kemur fram að af þeim tuttugu þúsund miðum sem séu í boði hafi sautján þúsund þegar verið seldir. Almenn miðasala á tónleikana, sem ber yfirskriftina Bergmál, hófst klukkan 10 í morgun og segir Jakob að bæði hún og forsalan hafi farið fram úr öllum væntingum. Alls voru sex þúsund miðar í boði á svokölluðu forsöluverði en þeir seldust að sögn Jakobs upp á einungis örfáum sekúndum. „Við höfum sjaldan séð viðlíka viðtökur. Eftirspurnin fór langt fram úr björtustu vonum og staðfestir að Bergmál er orðinn einn mest spennandi tónlistarviðburður sumarsins," segir Jakob í tilkynningunni. Notast er við miðasölukerfið moment.is og einnig er miðasala á vefsíðunni keytoiceland.is en Jakob segir að „þrátt fyrir gríðarlegt álag hafi miðasalan gengið afar vel." Tengdar fréttir Sex þúsund miðar seldust upp á innan við mínútu Forsala á stórtónleika Kaleo á Þingvöllum í sumar hófst klukkan tíu í morgun og seldust miðarnir sex þúsund upp á innan við mínútu. Tónleikarnir fara fram 20. júní og mun fjöldi íslenskra tónlistarmanna koma þar fram. 9. apríl 2026 12:12 Stórtónleikarnir verða fyrir neðan Öxarárfoss Gert er ráð fyrir að tuttugu þúsund gestir sæki tónleika hljómsveitarinnar Kaleo á Þingvöllum í sumar. Tónleikarnir fara fram á grasflötum fyrir neðan Öxarárfoss og þjóðgarðsvörður segir heilan her fólks munu gæta þess að náttúran beri engan skaða af. Hann kannast ekki við tónleikaumsóknir frá Coldplay eða U2. 29. mars 2026 15:00