Sex þúsund miðar seldust upp á innan við mínútu Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. apríl 2026 12:12 Kaleo héldu stórtónleika í Vaglaskógi í fyrra og endurtaka leikinn á Þingvöllum í ár. Vísir/Viktor Freyr Forsala á stórtónleika Kaleo á Þingvöllum í sumar hófst klukkan tíu í morgun og seldust miðarnir sex þúsund upp á innan við mínútu. Tónleikarnir fara fram 20. júní og mun fjöldi íslenskra tónlistarmanna koma þar fram. Tónleikarnir bera yfirskriftina Bergmál og auk Kaleo munu þar koma tónlistarmenn á borð við Stuðmenn, Mugison, KK, GDRN, Emilíönu Torrini, Júníus Meyvant, Helga Björns, Hjálma og ýmsir fleiri. Almenn miðasala á tónleikana hefst klukkan tíu í fyrramálið, 10. apríl, á vefsíðunum keytoiceland.is og á moment.is. Sex þúsund miðar fóru á forsölu í morgun og að sögn Jakobs Frímanns Magnússonar, skipuleggjanda tónleikanna, seldust allir miðarnir upp á innan við mínútu. Þrátt fyrir mikið álag gekk miðasalan mjög hratt og vel fyrir sig að hans sögn. Tónleikarnir verða umfangsmiklir og hafa hátt í eitt þúsund starfsmenn þegar verið ráðnir til að sinna umferðarstýringu, flutningi, öryggismálum, upplýsingamálum, veitingarekstri, hreinlætismálum, tæknimálum og ýmsu öðru.