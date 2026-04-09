Tónlist

Sex þúsund miðar seldust upp á innan við mínútu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Kaleo héldu stórtónleika í Vaglaskógi í fyrra og endurtaka leikinn á Þingvöllum í ár. Vísir/Viktor Freyr

Forsala á stórtónleika Kaleo á Þingvöllum í sumar hófst klukkan tíu í morgun og seldust miðarnir sex þúsund upp á innan við mínútu. Tónleikarnir fara fram 20. júní og mun fjöldi íslenskra tónlistarmanna koma þar fram.

Tónleikarnir bera yfirskriftina Bergmál og auk Kaleo munu þar koma tónlistarmenn á borð við Stuðmenn, Mugison, KK, GDRN, Emilíönu Torrini, Júníus Meyvant, Helga Björns, Hjálma og ýmsir fleiri.

Almenn miðasala á tónleikana hefst klukkan tíu í fyrramálið, 10. apríl, á vefsíðunum keytoiceland.is og á moment.is. 

Sex þúsund miðar fóru á forsölu í morgun og að sögn Jakobs Frímanns Magnússonar, skipuleggjanda tónleikanna, seldust allir miðarnir upp á innan við mínútu. Þrátt fyrir mikið álag gekk miðasalan mjög hratt og vel fyrir sig að hans sögn.

Tónleikarnir verða umfangsmiklir og hafa hátt í eitt þúsund starfsmenn þegar verið ráðnir til að sinna umferðarstýringu, flutningi, öryggismálum, upplýsingamálum, veitingarekstri, hreinlætismálum, tæknimálum og ýmsu öðru.

Tónleikar á Íslandi Kaleo Þingvellir Tónlist


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.