Innlent

Bein út­sending: Kynna at­vinnu­stefnu og að­gerðir gegn verð­bólgu

Árni Sæberg skrifar
Formenn stjórnarflokkanna kynna atvinnustefnuna og aðgerðir gegn verðbólgu.
Formenn stjórnarflokkanna kynna atvinnustefnuna og aðgerðir gegn verðbólgu. Vísir/Anton Brink

Ríkisstjórnin hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 11:30, þar sem ný atvinnustefna verður kynnt auk aðgerða gegn verðbólgu. Beina útsendingu frá fundinum má sjá hér á Vísi.

Á fundinum munu formenn ríkisstjórnarflokkanna, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra, kynna nýja atvinnustefnu Íslands og fyrstu aðgerðaáætlun stefnunnar.

Þá munu formennirnir einnig kynna tímabundnar efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar til að hemja verðbólgu.

Fundinn má sjá í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan:

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Verðlag Efnahagsmál

Mest lesið


Sjá meira


×

Mest lesið