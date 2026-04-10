Guðmundarlundur á bólakafi Freyja Þórisdóttir skrifar 10. apríl 2026 13:14 Kristinn H. Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Kópavogs, segir gleðina við völd í Guðmundarlundi nú sem endra nær. Skógræktarfélag Kópavogs Útivistarsvæðið Guðmundarlundur í Kópavogi minnir frekar á stöðuvatn en útivistarsvæði eftir storma og tilheyrandi leysingar. Framkvæmdarstjóri Skógræktarfélags Kópavogs segir vatnshæðina hafa náð tæplega metra þegar mest var. Allt horfi til betri vegar og skipulagðar fermingarveislur um helgina fari fram. Kristinn H. Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Kópavogs, segir að ekki hafi skapast álíka ástand síðan árið 2019. Það þurfi þó enginn að hafa áhyggjur enda sé unnið alveg á fullu við það að létta á vatninu. „Við erum umvafin snillingum hérna og það eru allir tilbúnir að bjarga þessu með okkur,“ segir Kristinn í samtali við fréttastofu Vísis og bætir við að starfsmenn Kópavogs séu búnir að standa sig ótrúlega vel við að aðstoða félagið. Kristinn H. Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Kópavogs, stillti sér upp í miðju vatninu. Skógræktarfélags Kópavogs Að sögn Kristins er ástandið tilkomið vegna vatns sem seytlar niður úr nærliggjandi hlíðum enda liggur Guðmundarlundur í dal. Hann lýsir því hvernig tvær stórar vinnuvélar séu nýttar í aðgerðunum og að þær grafi eins konar skurði sem hleypa þannig vatni úr lundinum. Fermingarveislur haldnar um helgina Kristinn segir að enginn þurfi að hafa áhyggjur af ástandinu og að þeir sem eigi salinn í lundinum bókaðan fyrir fermingarveislur um helgina geti andað rólega. „Það er unnið alveg á fullu að því að létta á vatninu enda eru fermingar í húsinu um helgina, þannig að við ætlum að klára þetta í dag. Það geta verið allt að 150 þúsund manns sem heimsækja svæðið á mánuði og því er þetta vatn ekki kærkomið,“ segir Kristinn. Hann segir að svæðinu hafi verið lokað í vikunni og að veginum upp í lundinn hafi verið lokað neðan við hesthúsin á svæðinu. Kristinn segir að vatnshæðin hafi náð allt að áttatíu sentímetrum á köflum. „Við settum keilu hérna við veginn en það var svo reyndar einhver vitleysingur sem tók sig til í morgun, færði hana og keyrði út í skurð,“ segir Kristinn en hann segir svo frá því að grafa sem var á svæðinu hafi verið nýtt til að draga bílinn upp á veg aftur. Veiðistöng og snorklgríma að heiman „En þó að allt hafi í raun farið alveg á kaf er ekkert að gera nema að slá á létta strengi. Þessi snorklgríma og veiðistöng komu að heiman en fiskurinn er svo bangsi sem ég fékk að láni frá barnabarninu mínu,“ segir Kristinn. Í færslum á Facebook-síðu félagsins hafa verið auglýst bæði grunnnámskeið í köfun í lundinum og opnun veiðsvæðis en Kristinn segir að um léttvægt grín sé að ræða. Færslurnar tvær sem Skógræktarfélag Kópavogs birti á Facebook-síðu sinni eru hér að neðan. Fyrri færslan hljóðar svo: Opnun veiðisvæðis í Guðmundarlundi hófst vel. Fyrsti fiskur vorsins var 3,5 punda hangur af tegundinni golfuggabassi (Salmo golfuggius) og var landaður í mini-golfholu. Það er allt morandi af fiski í Guðmundarlundi og allir eru velkomnir — veiðin er ókeypis. Eitt skilyrði er þó að gæta góðrar umgengni við vatnið. Mikilvægt er að skrá fjölda fiska, tegundir og þyngd afla; skráning og veiðiskýrslur skulu skilaðar að lokinni veiðiferð. En sú seinni svona: Grunnnámskeið í köfun var haldið í Guðmundarlundi í gær. Sérstakt próf þarf að standast til að mega kafa í Guðmundarvatni í Guðmundarlundi. Bóklegi hlutinn fór fram í salnum á Leiðarenda 3 þar sem farið var yfir helstu áhættuþætti, nauðsynlega þekkingu og viðbrögð ef fólk drukknaði. Nemendur fengu lánaðan allan búnað sem þarf fyrir námskeiðið. Sömu kröfur gilda um þurrbúningsréttindi til að fá að kafa í Guðmundarlundi og tíðkast víða þar sem kafað er í mjög köldu vatni. Á myndinni er kennari námskeiðsins að undirbúa köfun; allir 20 nemendur námskeiðsins eru hins vegar þegar undir yfirborði og sjást því ekki. Í dag verður framhaldsnámskeið í djúpköfun með vasaljósi ef nægjanleg þátttaka fæst. 