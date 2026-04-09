Fótbolti

Orri fór illa með færin en fer á­fram þrátt fyrir tap

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Orri Freyr skoraði aðeins eitt mark í kvöld og tapaði leiknum en fagnaði samt að leikslokum. 
Orri Freyr skoraði aðeins eitt mark í kvöld og tapaði leiknum en fagnaði samt að leikslokum.

Orri Freyr Þorkelsson og félagar í Sporting eru á leið í átta liða úrslit Meistaradeildarinnar þrátt fyrir 28-27 tap gegn Wisla Plock. Sporting vann fyrri leikinn 33-29 og einvígið samanlagt 60-57.

Orri fór illa með færin í kvöld og skorað aðeins eitt mark úr fjórum skotum en gaf líka eina stoðsendingu.

Costa bræðurnir Francisco og Martim voru markahæstir með 8 mörk og 7 mörk.

Einvígið var aldrei í mikilli hættu hjá Sporting en í fyrri hálfleik náði Wisla Plock þriggja marka forystu.

Sporting spýtti síðan í lófana í seinni hálfleik, minnkaði muninn og jafnaði leikinn, en tapaði á endingu með einu marki.

Sporting mætir næst danska liðinu Aalborg í átta liða úrslitum.

Portúgalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið