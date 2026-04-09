Orri Freyr Þorkelsson og félagar í Sporting eru á leið í átta liða úrslit Meistaradeildarinnar þrátt fyrir 28-27 tap gegn Wisla Plock. Sporting vann fyrri leikinn 33-29 og einvígið samanlagt 60-57.
Orri fór illa með færin í kvöld og skorað aðeins eitt mark úr fjórum skotum en gaf líka eina stoðsendingu.
Costa bræðurnir Francisco og Martim voru markahæstir með 8 mörk og 7 mörk.
Einvígið var aldrei í mikilli hættu hjá Sporting en í fyrri hálfleik náði Wisla Plock þriggja marka forystu.
Sporting spýtti síðan í lófana í seinni hálfleik, minnkaði muninn og jafnaði leikinn, en tapaði á endingu með einu marki.
Sporting mætir næst danska liðinu Aalborg í átta liða úrslitum.