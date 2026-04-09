Fótbolti

Strákarnir okkar mæta Messi fyrir HM

Valur Páll Eiríksson skrifar
Kári Árnason tekst á við Messi í Moskvu árið 2018. Ný kynslóð íslenskra landsliðsmanna fær að taka á Argentínumanninum í sumar. Michael Mayhew/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Strákarnir okkar í karlalandsliðinu í fótbolta spila stórleik við heimsmeistara Argentínu skömmu fyrir HM. Liðin mætast 9. júní í Alabama.

Um er að ræða risavaxið verkefni en Argentína býr sig undir komandi heimsmeistaramót sem gæti verið það síðasta á ferli goðsagnarinnar Lionels Messi. Leikur Íslands og Argentínu fer fram á Jordan Hare-vellinum í Auburn í Alabama þann 9. júní samkvæmt tilkynningu KSÍ.

Leikurinn verður sá síðasti hjá argentínska landsliðinu fyrir HM þar sem liðið á titil að verja eftir að hafa orðið heimsmeistari á HM í Katar árið 2022.

Liðin mætast þar í annað sinn í sögunni en þau áttust við á HM 2018 þar sem þau skildu jöfn 1-1. Alfreð Finnbogason skoraði mark Íslands og Hannes Þór Halldórsson varði vítaspyrnu frá Messi, líkt og frægt er.

Mikið ferðalag verður á íslenska liðinu en níu dögum fyrr, þann 31. maí, mæta strákarnir Japan í Tókýó.

Argentína verður í riðli með Alsír, Jórdaníu og Austurríki á komandi heimsmeistaramóti.

