„Það er mjög gaman að hitta stelpurnar og fá að knúsa fólkið sitt,“ segir landsliðskonan Katla Tryggvadóttir sem býr sig undir leiki Íslands við Úkraínu og England í næstu viku. Hún fagnar því að komast í hópinn eftir erfið veikindi sem héldu henni frá síðustu leikjum.
„Þetta er mjög spennandi. Mikilvægir leikir, það er alveg klárt að við þurfum að ná í þrjú stig á móti Úkraínu og við erum bara vel stemmdar,“ segir Katla sem mætir sjálf öflug til leiks.
„Ég er ekkert eðlilega fersk. Ég er bara orðin góð og hlakka ótrúlega til að fá að spila,“ segir Katla.
Hún missti af fyrstu tveimur leikjum Íslands í undankeppninni sem töpuðust fyrir Spáni og Englandi ytra í byrjun mars. Nýrnasýking gerði vart við sig þegar hún kom til Spánar með landsliðinu og hún þurfti að dvelja á spítala um hríð.
Það voru töluverðar raunir.
„Þetta voru sjö dagar á spítalanum á Spáni og svo kom ég aðeins heim til að jafna mig. En þetta var bara verkefni sem ég þurfti að tækla og það minnir mann á að vera þakklátur fyrir það sem maður hefur, að gera það sem maður elskar á hverjum degi,“ segir Katla.
En hvernig lýstu veikindin sér?
„Ég var búin að vera veik í vikunni fyrir síðasta landsliðsglugga og verið aðeins slæm í bakinu en var ekkert að spá mikið í því. Við söfnumst saman á Spáni en á fyrsta degi segir Svala læknir að þetta gangi ekki og við förum upp á spítala. Þá kom í ljós að ég var með bólgu og sýkingu í nýranu. Ekki næs,“ segir Katla sem þurfti nokkrar vikur til að ná sér að fullu.
„Ég tók fimm daga á Íslandi að ná orkustiginu aftur upp. Svo fór ég til Flórens og við gerðum þetta bara vel, byggðum mig hægt og rólega upp. Ég er búin að vera á fullu núna í þrjár vikur og mér líður bara mjög vel.“
Líkt og Katla kemur inn á er hún búsett í Flórens og leikur með Fiorentina í ítölsku A-deildinni. Henni líkar vel lífið á Ítalíu.
„Lífið er gott. Það varð enn betra þegar Hlín kom. Ég fíla að vera þarna.“
Ísland mætir Úkraínu í fyrri leik yfirstandandi landsliðsglugga. Sá leikur verður að vinnast, ætli stelpurnar okkar sér þriðja sæti riðilsins.
„Það er bara rosalega einfalt. Við þurfum að ná þremur stigum úr þessum leik. Það er mikilvægt að við séum allar fókuseraðar og á sömu blaðsíðu með það,“ segir Katla.
