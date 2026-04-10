„Þetta er svo­lítið ýkt þarna úti“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Sveindís Jane Jónsdóttir gerir það gott vestanhafs.
Sveindís Jane Jónsdóttir gerir það gott vestanhafs. Vísir/Bjarni

Sveindís Jane Jónsdóttir nýtur þess að kíkja á leiki hjá körfuboltaliðum Keflavíkur við komuna til Íslands. Hún nýtur rigningarinnar ekki eins vel, orðin vön Kaliforníusólinni en hún hefur farið frábærlega af stað á nýju tímabili vestanhafs.

„Það er alltaf gott að koma heim og hitta fólkið sitt. Veðrið er smá leiðinlegt en maður tekur því. Við elskum rigninguna og þetta er bara skemmtilegt,“ segir Sveindís Jane sem sást á leik Keflavíkur við Val í úrslitakeppninni í körfubolta í vikunni og fylgdi því eftir með því að kíkja á leik KR við Keflavík í Vesturbæ í gærkvöld.

„Maður þurfti að styðja Keflavík. Það er alltaf gaman að fara á körfuboltaleiki, ég ætla að kíkja á KR -Keflavík á eftir líka. Ég er aðeins að skoða mig um hérna á Íslandi og gera það sem er gaman, sem er að fara á íþróttaviðburði.“

Kvennalandsliðið kom saman til æfinga í fyrradag og hefur æft í töluverðri rigningu undanfarna tvo daga. Veðrið er aðeins frábrugðið því sem Sveindís hefur fengið að venjast í Los Angeles þar sem hún leikur með liði Angel City í NWSL-deildinni.

„Það er bara geggjað. Frábært veður altlaf og maður getur alltaf kíkt út að tana, ég er svolítið í því. Það er mikið um að vera, og gengur vel í fótboltanum líka. Þetta er búið að vera skemmtilegt,“ segir Sveindís.

Leikmaður mánaðarins

Angel City hefur byrjað nýja leiktíð vel. Liðið vann fyrstu þrjá leiki sína í deildinni.

„Við töpuðum reyndar síðasta leik. En þetta hefur gengið mjög vel. Þessi deild er mjög skemmtileg, það geta öll lið unnið alla svo þrír sigrar í fyrstu fjórum er bara frábært,“ segir Sveindís, en líkt og hún nefnir tapaði liðið síðasta leik fyrir landsleikjahlé.

Sveindís hefur átt stóran þátt í góðri byrjun liðsins en hún var valin besti leikmaður mars-mánaðar eftir þrjú mörk og tvær stoðsendingar í fyrstu þremur leikjunum.

„Þetta er svolítið ýkt þarna úti. Þau elska svona verðlaun, þau eru mikið að setja leikmenn í sviðsljósið. Það er mikil umfjöllun og það er bara gaman,“ segir Sveindís sem fagnar verðlaununum en fer ekki fram úr sér.

„Maður verður bara áfram. Þetta gefur manni svo sem ekkert inni á vellinum nema bara sjálfstraust. Ég vonandi held áfram að skora og standa mig vel.“

Sveindís lék áður með Wolfsburg í Þýskalandi og hefur þurft að venjast nýjum veruleika vestanhafs. Hún nýtur sín vel í einni bestu deild heims, sem er töluvert jafnari en deildirnar í Evrópu.

„Mesta breytingin er ferðalögin. Maður þarf að fljúga langt í leiki. Ég var að spila í Orlando og þurfti að fljúga í fimm tíma í útileik og það er mjög mikið af ferðalögum. Deildin er geggjuð, það geta öll lið unnið alla. Það er mesta breytingin líka. Það eru tvö góð lið í deildunum í Evrópu en þarna úti er mjög mikil barátta í hverjum einasta leik og liggur við er hver leikur úrslitaleikur,“ segir Sveindís Jane.

Mikilvægur undirbúningur fyrir lykilleik

Fram undan hjá landsliðinu eru mikilvægir leikir við Úkraínu og England á Laugardalsvelli. Landsliðsglugginn er sérlega langur og mikilvægt að nýta heila viku af æfingum sem liðið fær fyrir leikinn við Úkraínu í næstu viku.

„Það er geggjað. Við fáum einn frídag líka, sem gerist aldrei, svo maður getur aðeins hlaðið batteríin. Við höfum mjög mikinn tíma fyrir fyrsta leik, það er mjög gott fyrir okkur. Fyrsti leikurinn er rosalega mikilvægur fyrir okkur,“ segir Sveindís.

Ísland stefnir á þriðja sæti riðilsins sem inniheldur ásamt Úkraínu stórlið Englands og Spánar. Þau deila toppsætinu eftir sigra á Íslandi og Úkraínu í fyrstu tveimur leikjunum. Ísland þarf sigur heima gegn Úkraínu ætli liðið sér þriðja sætið.

„Þær eru hörkugóðar. Þær hafa skorað gegn báðum þessum liðum sem okkur tókst ekki. Þær eru mjög beinskeyttar og greinilega góðar að klára sín færi. Við verðum að passa okkur vel þar þegar þær beita skyndisóknum. En við erum líka mjög góðar, ég held þetta verði skemmtilegur leikur að horfa á og við ætlum okkur sigur,“ segir Sveindís Jane.

Viðtalið má sjá í heild í spilaranum að neðan.

Klippa: Sveindís sleikir sólina í Kaliforníu
Mest lesið