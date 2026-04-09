Innlent

Flestum þykir stjórn­völd standa sig illa í útlendingamálum

Kjartan Kjartansson skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, hefur talað fjálglega um árangur í að koma í veg fyrir að erlenda brotastarfsemi. Svarendum í könnun Maskínu virðist ekki þykja mikið til þess koma.
Rúmlega tveimur af hverjum fimm finnst ríkisstjórnin hafa staðið sig illa í málefnum útlendinga á kjörtímabilinu. Tveir af hverjum þremur segjast hlynntir sérstökum móttökuskólum fyrir börn af erlendum uppruna.

Aðeins tæpum fjórðungi svarenda í könnun Maskínu finnst ríkisstjórnin hafa staðið sig vel í útlendingamálum en 31 prósenti finnst frammistaða hennar í meðallagi í málaflokknum. Rúmum átján prósentum finnst ríkisstjórnin hafa staðið sig mjög illa.

Einnig var spurt út í afstöðu svarenda til móttökuskóla fyrir börn af erlendum uppruna. Slíkum skólum er ætlað að vera fyrsta skref fyrir þau börn í íslensku skólakerfi þar sem lögð væri áhersla á tungumálakennslu og hæfnismat samkvæmt hugmyndum sem Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þáverandi ráðherra, lagði fram árið 2024.

Sextíu og sex prósent svarenda sögðust hlynnt slíkum skólum. Fimmtungur sagðist í meðallagi hlynntur en fjórtán prósent sögðust andvíg.

Guðmundur Ingi Kristinsson, þáverandi menntamálaráðherra, sagðist ekki ætla að beita sér fyrir stofnun slíkra skóla í svari við fyrirspurn á Alþingi í fyrra.

