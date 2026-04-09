Sjáðu Atletico enda tuttugu ára bölvun í Barcelona og PSG leika sér að Liverpool

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Julian Alvarez fagnar hér frábæru marki sínu í 2-0 sigri Atletico de Madrid á Barcelona á Nývangi í gærkvöldi. Getty/Xavi Bonilla

Atletico Madrid og Paris Saint Germain eru í góðum málum eftir fyrri leiki sína í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar í fótbolta eftir flotta sigra í gærkvöldi. Nú má sjá mörkin úr leikjunum hér inni á Vísi.

Atletico Madrid fór á Nývang og vann 2-0 sigur á heimamönnum í Barcelona en þetta var fyrsti sigur Atletico á þessum velli í tuttugu ár. Liðið hafði leikið 25 leiki í röð á heimavelli Barcelona án þess að ná að fagna sigri.

Klippa: Mörkin úr leik Barcelona og Atletico Madrid

Argentínumaðurinn Julian Alvarez skoraði frábært mark úr aukaspyrnu og Norðmaðurinn Alexander Sørloth bætti svo öðru marki við en Börsungar voru manni færri stóran hluta leiksins.

Evrópumeistarar Paris Saint Germain eru einu stóru skrefi nær undanúrslitunum eftir 2-0 heimasigur á Liverpool.

Mörk frá Désiré Doué og Khvicha Kvaratskhelia tryggðu að Paris Saint Germain fór til Anfield í seinni leikinn en lið Luis Enrique hefði getað unnið leikinn með fimm eða sex marka mun miðað við færin.

Það má sjá mörkin úr báðum leikjunum hér fyrir ofan og neðan.

Klippa: Mörkin úr leik Paris Saint-Germain og Liverpool
