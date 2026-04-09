Alfreð hefur áfram trú á Alfred hjá Rosenborg Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. apríl 2026 09:30 Alfreð Finnbogason á tíma sínum með íslenska landsliðinu í fótbolta. Hann er nú íþróttastjóri hjá einu stærsta félagi Noregs. Getty/Alex Nicodim Það reynir heldur betur á Alfreð Finnbogason í nýju starfi sínu sem íþróttastjóri Rosenborg eftir hræðilega byrjun norska félagsins á tímabilinu. Þrátt fyrir þrjú töp í röð og ekkert mark í upphafi tímabils hefur Alfreð enn trú á þjálfaranum og nafna sínum. Íslenska landsliðsgoðsögnin svaraði fjölmiðlum eftir slaka byrjun á tímabilinu en margir norskir blaðamenn vildu vita hvað Alfreð finnst um byrjunina á deildinni. Hann telur enn að Alfred Johansson sé rétti maðurinn fyrir Rosenborg. „Við erum ekki þar sem við viljum vera en við getum ekki vorkennt okkur sjálfum,“ sagði Alfreð Finnbogason en norska ríkisútvarpið segir frá. Fréttin um viðbrögð Alfreðs Finnbogasonar á fréttasíðu norska ríkisútvarpsins.NRK Rosenborg endaði í sjöunda sæti í fyrra og var síðast í hópi þriggja efstu liðanna sumarið 2022. Liðið hefur ekki orðið norskur meistari í átta ár eða síðan liðið vann titilinn fjórða árið í röð sumarið 2018. Á miðvikudaginn var mikill fjöldi blaðamanna mættur þegar Rosenborg sneri aftur á æfingasvæðið eftir að hafa tapað 2–0 á útivelli gegn Tromsø á mánudaginn. Minni þolinmæði heldur en í öðrum félögum „Ég er viss. Alfred hefur sýnt að hann getur snúið hlutunum við. Við sjáum það á hverjum degi hvernig hann undirbýr sig fyrir leiki og æfingar og hvernig hann á í samskiptum við leikmennina,“ sagði Alfreð. Íslenski Alfreð var ráðinn íþróttastjóri Þrándheimaliðsins í janúar. Hann segist finna fyrir því að það sé lítil þolinmæði í kringum Rosenborg þegar úrslitin láta á sér standa. „Ég hef séð á mínum tíma hér að það er minni þolinmæði heldur en í öðrum félögum. Svona er þetta í stórum félögum. Það er það sem við viljum,“ sagði Alfreð en í hversu langan tíma getur þetta gengið svona? „Við hugsum ekki þannig. Við hugsum um hvernig við getum undirbúið okkur sem best. Við teljum enn að Alfred sé rétti þjálfarinn fyrir okkur. Ekkert hefur breyst í þeim efnum,“ sagði Alfreð. Vilja reka þjálfarann Þekkti Rosenborg-stuðningsmaðurinn Alexander Larsen telur að Johansson ætti ekki lengur að þjálfa Rosenborg og fyrrverandi Rosenborg-leikmaðurinn Steffen Iversen er einnig á því að Johansson verði að fara. „Ég sé enga ástæðu fyrir því að Johansson fái að halda áfram,“ sagði Iversen við Adresseavisen. Johansson sjálfur segist ekki einbeita sér að pressunni í kringum sig. „Ég hef enga áherslu á það og það er alveg í lagi að fólk hafi sínar skoðanir á mér. Það hefur fólk haft frá fyrsta degi, bæði jákvætt og neikvætt,“ sagði norski Alfred við NRK. „Það er svo einfalt að þegar úrslitin eru slæm og frammistaðan léleg þá kemur svona gagnrýni. Ég verð að finna leið til að lifa með því,“ sagði Johansson. Auk þriggja tapa í röð í deildinni féll Rosenborg einnig úr bikarnum gegn Bryne í mars. Þjálfarinn segir að hann sé hvorki ánægður með úrslitin né frammistöðuna það sem af er ári. Sefur ekki vel „Við verðum að verða ákveðnara lið, við verðum að vinna fleiri einvígi og svo verðum við að halda áfram að spila enn meiri áræðinn fótbolta með hlaupum fram á við. Það eru möguleikar í leikmannahópnum sem við höfum ekki enn náð að nýta,“ sagði Johansson. Johansson telur að hlutirnir geti snúist við og bendir á að lið eins og Tromsö hafi byrjað tímabilið illa í fyrra en endað á að ná þriðja sætinu. „Við vitum að hlutirnir geta snúist hratt í fótbolta. Það er þó ekki þannig að ég sofi vel þessa dagana,“ sagði Johansson. 