„Heppnir að tapa aðeins 2-0“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. apríl 2026 05:13 Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, sést hér þungt hugsi á Parc des Princes í gær þar sem Paris Saint-Germain lék sér að liði hans. Getty/Chris Brunskill Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, viðurkenndi að lið hans hefði verið „tætt í sundur“ af Evrópumeisturunum í 2-0 tapi fyrir Paris Saint Germain í gærkvöldi í fyrri leik liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Mörk frá Désiré Doué og Khvicha Kvaratskhelia tryggja að PSG fer til Anfield í seinni leikinn næsta þriðjudag með örugga forystu, en lið Luis Enrique hefði getað unnið leikinn með fimm eða sex marka mun miðað við færin. Slot notaði 3-4-3 leikkerfi og setti Mohamed Salah á bekkinn í tilraun til að halda aftur af PSG, en sú aðferð dugði ekki til að halda heimamönnum í skefjum. Þrátt fyrir tapið í fyrri leiknum segir Slot að Liverpool geti enn bjargað einvíginu og komist í undanúrslit með því að vinna seinni leikinn á Anfield. Mjög gott að við séum enn þá inni í einvíginu „Ef maður lítur á allan leikinn þá held ég að við séum heppnir að tapa aðeins 2-0. Ég held að það hafi verið mjög gott fyrir okkur að við séum enn þá inni í einvíginu, við getum fengið þá á Anfield og við vitum hversu góður Anfield getur verið fyrir okkur,“ sagði Slot. „En auðvitað heldur maður að maður geti gert betur. Við vorum í varnarham stóran hluta leiksins en kannski er það líka vegna þess tímabils sem við erum á, við erum í varnarham,“ sagði Slot. Hafa hraða alls staða „Þeir hafa hraða alls staðar á vellinum, hvert sem maður lítur sér maður ótrúlegan hraða. [Achraf] Hakimi og [Nuno] Mendes eru ótrúleg sóknarógn – þeir spretta ekki einu sinni, þetta er á hærra stigi en sprettur og maður verður að kljást við það,“ sagði Slot. „Yfirleitt eru leikmenn eins og Jeremie [Frimpong] og Milos [Kerkez] betur í stakk búnir til að takast á við þetta en hreinræktaðir kantmenn, en þegar við reyndum að pressa þá vorum við tættir í sundur,“ sagði Slot. „Allar leikaðferðir hafa verið reyndar hér en úrslitin eru alltaf þau sömu, Paris Saint-Germain keyrir yfir andstæðingana. Þeir voru betra liðið. Við gáfumst ekki upp og þess vegna eigum við enn möguleika. Þeir héldu okkur á lífi með því að skora ekki úr nokkrum dauðafærum,“ sagði Slot. Liverpool verður nú að vona að Anfield-áhrifin geti hvatt þá til ólíklegs sigurs í seinni leiknum og Slot segir að stuðningsmenn félagsins eigi stóran þátt að leika í næstu viku. Þá geta stuðningsmenn verið mjög hjálplegir „Við munum vonandi sýna annan leik á Anfield. Ef maður vill pressa mjög ákaft, þá geta stuðningsmenn verið mjög hjálplegir, andrúmsloftið er mjög hávært. Það er augljóst að við munum ekki spila með sömu leikaðferð og við spiluðum í kvöld, en fótboltinn hefur sýnt svo oft að ekkert er ómögulegt,“ sagði Slot. „Anfield getur gert mikið. Stuðningsmenn okkar skipta miklu máli fyrir okkur, en þess er líka þörf því það var alveg ljóst í dag að við þurfum meira á stuðningsmönnum okkar að halda en nokkru sinni fyrr,“ sagði Slot. 