Flæddi út um leka lögn á meðan fólk flúði vegna vatnsskorts Eiður Þór Árnason skrifar 9. apríl 2026 07:00 Silja Ingólfsdóttir er upplýsingafulltrúi Veitna sem rekur Hlíðarveita við Úthlíð. Veitur - EPA/NEIL HALL Lek vatnslögn var ranglega tengd inn á vatnsveituna við Úthlíð í Bláskógabyggð án vitundar Veitna með þeim afleiðingum að álag jókst á sama tíma og hús voru án vatns. Málið komst upp á páskadagskvöld og vinna Veitur nú að því að yfirfara kerfið. Vatnsskortur var í sumarhúsabyggðinni í Úthlíð yfir nokkurra daga tímabil í kringum páskana og þurftu einhverjir að flýja svæðið vegna vatnsleysisins. „Þessi lögn var lek og þar bara lak vatn út. Þetta er lögn sem var tengd án okkar vitundar og verið óviljandi tengd inn á vitlaust kerfi,“ segir Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, í samtali við Vísi. Um sé að ræða gamla lögn og við þetta hafi bær nálægt Úthlið orðið vatnslaus. Tengingin hafi nú verið lagfærð. Silja tekur fram að aðalvandamálið hafi verið lítil úrkoma á svæðinu yfir langt tímabil sem hafi leitt til óvenjulega lágrar stöðu í vatnsbólinu. Leka lögnin hafi þó einnig haft töluverð áhrif og aukið álag á kerfið. Ætli að ráðast í frekari aðgerðir Í kjölfarið á þessu voru aðrar tengingar yfirfarnar og gengið úr skugga um að einungis skráðar tengingar væru í notkun, að sögn Silju. Þá standi til að fara í umfangsmikla lekaleit með aðstoð bergmálstækni. Að lokum á að kanna langtímalausnir til að reyna að koma í veg fyrir frekari vatnsskort í Úthlíð. Þar komi ýmsir hlutir til greina. „Sumt af því er bættur vatnsforði og annað eru betri dælur og slíkt. Það var svo lágur þrýstingur hjá okkur þarna um helgina að vatnið náði ekki upp í efstu dælurnar. Þess vegna var vatnslaust í efstu húsunum.“ Silja segir að þrátt fyrir að fólki hafi fækkað á svæðinu eftir páskana og búið sé að loka fyrir leku tenginguna sé áfram lítið vatn í vatnsbólinu. Úrkoman í janúar og febrúar hafi einungis verið um fjórtán prósent af því sem er á meðalári. Þá hafi úrkoman í nóvember og desember verið minni en helmingur á við meðalár. Í annað skipti Hlíðarveita er lítil vatnsveita sem þjónar frístundabyggðinni í Úthlíð, ferðaþjónustu og nokkrum öðrum viðskiptavinum til viðbótar. Mikið álag var á vatnsveitunni um páskahelgina þar sem mikill fjöldi fólks var á svæðinu. Silja segir að Veitur hafi áður fengið vatn úr vatnsveitu Bláskógarbyggðar þegar vatnsstaðan hefur verið slæm en hún hafi ekki verið aflögufær að þessu sinni þar sem þurrkur hafði einnig áhrif þar. Þetta sé í annað skipti sem slíkur vatnsskortur kemur upp í Úthlíð en síðast hafi það verið í þurrkatíð yfir sumartímann. Langt ferli að sækja vatn Sumarhúsaeigandi í Úthlíð gagnrýndi Veitur fyrir að hafa ekki brugðist fyrr við stöðunni og bætt vatnsbúskapinn. Silja segir ýmsa möguleika til skoðunar en það sé ekki alltaf einfalt mál að sækja vatn. „Það eru landeigendur og það tekur alltaf svolítið langan tíma að gera rannsóknir og annað slíkt þannig að það sé ekki verið að bora í eitthvað viðkvæmt svæði eða annað slíkt." Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, segir sumarhúsaeigendur hafa fengið tilkynningu á fimmtudag en hún mögulega farið fram hjá mörgum. 4. apríl 2026 17:10 