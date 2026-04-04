„Vatnsbólið er nánast tómt, það er að tæmast“ Lovísa Arnardóttir skrifar 4. apríl 2026 17:10 Einhverjir hafa þurft að flýja bústaðinn vegna vatnsleysis. Myndin er úr safni. Vísir/Pjetur Vatnslaust hefur verið síðustu daga í sumarhúsabyggð í Úthlíð en vatnsbólið er nánast tómt. Einhverjir hafa þurft að flýja vegna vatnsleysisins. Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, segir sumarhúsaeigendur hafa fengið tilkynningu á fimmtudag en hún mögulega farið fram hjá mörgum. „Við gátum ekki vaskað upp, ekki farið í sturtu og varla á klósettið,“ segir einn í ábendingu til Vísis. Hann þurfti að flýja bústaðinn sem hann hafði leigt um páskana fyrir fjölskylduna. Hann segir vatnsleysið hafa verið rætt meðal sumarhúsaeigenda í lokuðum hóp og fáir hafi vitað af yfirvofandi vatnsleysi. Hvött til að nota ekki pottinn Í tilkynningu á vef Veitna segir í nýjustu tilkynningu frá klukkan 9.55 í morgun að einhver hús séu með vatn á meðan notkun sé lítil. Það megi búast við því að aftur verði vatnslaust þegar notkun eykst. „Mjög mikilvægt er að þau sem eru með varmaskipta láti ekki renna í heitu pottana hjá sér, því þeir nota þá mikið af upphituðu köldu vatni,“ segir í tilkynningu Veitna. Í tveimur tilkynningum í gær kom fram að lágur þrýstingur væri á kalda vatninu í Úthlíð í Bláskógabyggð vegna lágrar vatnsstöðu í vatnsbólinu en klukkan 19.45 í gærkvöldi kom fram í tilkynningu að vatnsbólið væri nánast tómt. „Þau sem eru með varmaskipti eru þess vegna líka heitavatnslaus. Mikilvægt: Að ekki sé látið renna í heita potta þar sem eru varmaskiptar. Þar er notað kalt vatn sem verður að fara sparlega með,“ sagði í tilkynningunni og fólk hvatt til þess að fara sparlega með vatn um páskana. Vatnsbólið að tæmast Silja segir í samtali við Vísi að langvarandi þurrkar hafi gert það að verkum að staðan á vatnstökusvæðinu fyrir Úthlíð sé lág. Vatnsbólið fyrir Úthlíð liggi hátt og þýðan hafi ekki náð þangað. „Það hefur verið svakalega lítil úrkoma í vetur. Í janúar og febrúar var úrkoman svona 14 prósent af meðaltali síðustu fimmtán ára,“ segir Silja og að í nóvember og desember hafi úrkoman sömuleiðis verið mjög lítil. „Vatnsbólið er nánast tómt, það er að tæmast,“ segir hún. Hún segir Veitur hafa leitað til Bláskógabyggðar eftir vatni en þau séu ekki aflögufær eins og það. Það sé svo lítið vatn á svæðinu. Tilkynning sem ekki barst leigjendum Hún segir Veitur hafa sent út tilkynningu á fimmtudag þegar þau sáu að notkunin var orðin mjög mikil en margir bústaðir séu í eigu stéttarfélaga og tilkynningar hafi mögulega ekki þannig borist leigjendum. Starfsmenn stéttarfélaga hafi líklega verið komnir í páskafrí. „Því miður, þetta breytist ekki næstu daga. Við báðum fólk að fara sparlega með kalda vatnið. Það er hitaveita á svæðinu en vatnið þar er svo svakalega heitt, það eru margir með varmaskipta og nota kalt vatn líka. Þá er notkunin meiri en vatnsbólið ræður við. Það er því miður þannig ekkert sem við getum gert í þessu. Vatnsbólin eru öll mjög háð veðri." Á vef Veitna segir að til að bæta þrýsting á vatninu fyrir öll er óskað eftir því að gestir á svæðinu fari vel með kalda vatnið: Nota sturtuna, en hafa hana styttri Láta ekki kalda vatnið renna viðstöðulaust að óþörfu Nota spartakkann á klósettinu þegar það dugar 