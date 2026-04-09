Spænsku stórliðin verða ekki með í stemningunni Ágúst Orri Arnarson skrifar 9. apríl 2026 07:00 Real Madrid og Barcelona munu klæðast sínum venjulegum treyjum um helgina. getty Bryddað verður upp á nýjungum með því að klæðast gömlum treyjum í spænska boltanum um helgina. Fjögur lið munu hins vegar ekki vera með í fjörinu, þeirra á meðal stórliðin Real Madrid og Barcelona. Liðin í tveimur efstu deildum Spánar ætla að klæðast sögufrægum treyjum í leikjum helgarinnar. Svokölluðum „retro" treyjum sem hafa slegið í gegn hjá bæði fótboltaáhugamönnum og tískuunnendum að undanförnu. Mörg stór félög víðsvegar um Evrópu hafa verið með slíkar treyjur til sölu. Íþróttavörurisar eins og Nike og Adidas hafa líka séð tækifæri í þessari fortíðarþrá fótboltaáhugamanna og endurvakið eldri hannanir. It's about the story.It's their legacy. #LALIGARETRO pic.twitter.com/nAgvj98sc8— LALIGA English (@LaLigaEN) April 8, 2026 Hingað til hafa evrópsku félögin samt ekki spilað sjálf í gömlum treyjum en spænska úrvalsdeildin verður sú fyrsta af fimm bestu deildum Evrópu til að prófa þetta tilraunaverkefni sem gekk vel í áströlsku úrvalsdeildinni. Dómarastéttin ætlar líka að vera með í stemningunni og endurvekja gamla dómarabúninga, þó þeir hafi kannski breyst hvað minnst á síðustu áratugum. Treyjurnar voru frumsýndar á tískuvikunni í Madríd, eins og sjá má í myndskeiðum hér fyrir neðan. Treyjurnar verða svo frumreyndar í leikjunum um helgina. 🤔 ¿Cuál es tu camiseta favorita de #LALIGARetro? #LALIGAFashionNight | #42LEGADOSLALIGA pic.twitter.com/ruRd9mfsC2— LALIGA (@LaLiga) March 19, 2026 👕 Está guapa la camiseta de los árbitros para la jornada RETRO de La Liga.😯Lo de que desfile @darioemehache con ella no lo vio venir nadie.pic.twitter.com/vkqlDsJXjo— Mr. Asubío (@MrAsubio) March 19, 2026 Barcelona, Rayo Vallecano og Getafe munu hins vegar ekki spila í gömlum treyjum um helgina en ýmsar ástæður eru fyrir því og þá helst samningar við styrktaraðila. Real Madrid kaus síðan að taka alfarið engan þátt í þessu tilraunaverkefni.