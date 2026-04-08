Hagfræðingur hjá ASÍ segir enn margt óljóst hvað varðar lokun Hormússunds og áhrifum þess á bensínverð. Sé lokun aðeins tímabundin geti það leitt til lægra bensínverðs en haldi vopnahléið ekki og lokunin haldi áfram megi búast við áframhaldandi hækkunum á bensínverði.
Bandaríkin og Íran samþykktu tveggja vikna vopnahlé á ellefta tímanum í gærkvöldi með skilyrði Bandaríkjaforseta um opnun Hormússunds. Bæði Bandaríkin og Íran lýstu yfir sigri í kjölfar samkomulagsins en ítrekuðu þó að varanlegur friður væri enn sem komið er ekki tryggður.
Óljóst er hvort vopnahléð haldi þar sem greint var frá því í dag að umferð um Hormússund hefði verið stöðvuð á nýjan leik.
Heimsmarkaðsverð á hráolíu lækkaði um fimmtán prósent eftir að vopnahléð var samþykkt í gær. Samkvæmt samantekt verðlagseftirlits Alþýðusambandsins hefur bensínverð hér á landi hækkað um 13 prósent frá áramótum. Þá hefur vikumeðaltal lægsta bensínverðs hækkað um 29,6 krónur í mars.
„Ég myndi gera ráð fyrir áframhaldandi þróun eins og við höfum séð í mars, sem er miður þá fyrir eldsneytisneytendur og þá sem eru með verðtryggð lán,“ segir Ágúst Arnarson, hagfræðingur hjá ASÍ, um það hvað gerist hafi vopnahléið strax verið rofið. Rætt var við Ágúst í kvöldfréttum Sýnar.
Hann segist ekki sjá annað en að þróunin verði „tits up“ sem er breskt slangur og þýðir í raun að allt sé í volli.
„Það er allt á reiki, það er mjög lítið hægt að segja,“ segir hann og það sé til dæmis ekki vitað hvort sundið sé alveg lokað eða hvort eitthvað fari í gegn. Það skipti verulegu máli og það séu of margir óvissuþættir.
„En við vitum hvað þessi skerðing á framleiðslu í Mið-Austurlöndum hefur þýtt og skerðing á sendingum líka, flutningi, það fer bara eina leið og það er upp.“
Sé lokunin aðeins tímabundin sé myndin önnur. Þá geti neytendur búist við því að hráolíuverð lækki og það leiði til lækkunar bensínsverðs en það sé útlit fyrir að það hafi verið sett stopp á þessa þróun. Hráolíuverð hafi lækkað um fimmtán prósent í morgun en það hafi ekki skilað sér hér þar sem bensín hækkaði um tvær krónur.
„Þessar björtu horfur rötuðu allavega ekki inn í verðið í dag,“ segir Ágúst og að það hafi verið óvænt.
Bensínverð hefur hækkað um þrettán prósent frá áramótum samkvæmt tölum Alþýðusambands Íslands. Sú hækkun kom nær öll fram í síðasta mánuði eftir að Bandaríkjamenn og Ísraelar fóru með vopnum gegn Írönum sem keyrði upp heimsmarkaðsverð á olíu.
Forseti íranska þingsins segir búið að rjúfa þrjú ákvæði í tíu punkta tillögu íranskra stjórnvalda sem Bandaríkjastjórn féllst á og kvað á um tveggja vikna vopnahlé. Utanríkisráðherra Írans segir Bandaríkin þurfa að velja milli vopnahlés eða áframhaldandi stríðs. Greint hefur frá því að Íran hafi lokað Hormússundi að nýju vegna árása Ísraels á bandamenn stjórnvalda í Líbanon.
Tugir eru sagðir fallnir og hundruð særð eftir að Ísraelsher gerði fyrirvaralausar loftárásir á miðborg Beirút í Líbanon í dag. Ísraelar segja að vopnahlé sem þeir gerðu við Írani í gær nái ekki til árása þeirra á Hezbollah-samtökin í Líbanon.