Aukaspyrnur í algleymingi í sigri Atlético Ágúst Orri Arnarson skrifar 8. apríl 2026 18:30 Julian Alvarez skoraði stórkostlegt aukaspyrnumark. Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images Atlético Madrid sótti 0-2 sigur gegn tíu leikmönnum Barcelona í fyrri leik liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Julian Alvarez skoraði beint úr aukaspyrnu og Alexander Sorloth tvöfaldaði forystuna í seinni hálfleik. Barcelona hafði verið hættulegri aðilinn þegar Atlético braust upp í sókn á lokamínútu fyrri hálfleiks. Pau Cubarsi gerðist þá sekur um glæfraleg mistök, varnarmaðurinn braut af sér og fékk rautt spjald fyrir. Julian Alvarez sá svo til þess að Börsungum var refsað tvöfalt fyrir þetta brot því hann skoraði stórglæsilegt mark beint úr aukaspyrnunni sem Atlético fékk. Marcus Rashford var næstum því búinn að jafna leikinn beint úr aukaspyrnu. Eric Alonso/Getty Images Þrátt fyrir að hafa aðeins tíu leikmenn inni á vellinum var Barcelona enn þá hættulegt. Liðið komst síðan nálægt því að jafna metin í upphafi seinni hálfleiks, einnig beint úr aukaspyrnu, en skot Marcus Rashford fór í slána. Atlético náði síðan að skora gríðarmikilvægt mark á 70. mínútu og þagga niður í Nývangi. Alexander Sorloth skoraði í fyrstu snertingu eftir fyrirgjöf frá vinstri bakverðinum Matteo Ruggeri. Barcelona á því á brattann að sækja í seinni leiknum en liðið heimsækir Atlético næsta þriðjudag. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla FC Barcelona Spænski boltinn