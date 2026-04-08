Bein út­sending: Artemis II á leiðinni heim

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Mynd tekin af tunglinu úr geimfarinu Artemis II. NAsa

Geimfararnir fjórir um borð í Artemis II, sem fóru aftur fyrir tunglið, eru nú á leiðinni heim til jarðarinnar. Enginn hefur farið lengra út í geim heldur en geimfararnir.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch og Jermey Hansen lögðu af stað þann 1. apríl út í geim og er þetta í fyrsta skipti frá árinu 1972 þar sem menn eru sendir til tunglsins.

Rétt fyrir miðnætti 6. apríl var Artemis II komið að tunglinu og fóru þau einn hring í kringum tunglið. Þegar farinn er hringur í kringum tunglið rofnar samband þeirra á jörðu niðri við geimfarið í um fjörutíu mínútur á meðan geimfarið var á bak við tunglið. 

Geimfararnir fjórir voru lengst 406.771 kílómeter frá jörðu sem er lengra en nokkur annar maður hefur farið.

Þau fjögur eru núna á heimleið og búist er við því að geimfarið lendi einhvers staðar í Kyrrahafinu aðfaranótt laugardags.

Hér má fylgjast með geimfarinu í beinni útsendingu.

