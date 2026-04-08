Tveir fluttir á sjúkra­hús eftir að eldur kviknaði í bíl­skúr

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Það tók um tvær klukkustundir að slökkva eldinn. Vísir/Anton Brink

Tveir voru fluttir á sjúkradeild eftir að kviknaði í bílskúr við íbúðarhús í Kópavogi. Dælubílar frá öllum fjórum slökkvistöðum höfuðborgarsvæðisins voru sendir á vettvang.

Þetta staðfestir Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, en Rúv greindi fyrst frá.

Tilkynningin um eldinn barst um klukkan hálf tvö í nótt. Þeir tveir sem fluttir voru á sjúkrahús eru taldir vera með minniháttar meiðsli.

Í dagbók lögreglu kemur fram að þeim barst tilkynning um eld í tveimur ökutækjum í Kópavogi, sem breiddist svo út í yfirbyggingu. Lárus segir að fyrir utan bílskúrinn hafi verið eins konar skýli sem varð eldinum að bráð.

Talsvert tjón varð vegna eldsins og er málið í rannsókn.

