Tveir voru fluttir á sjúkradeild eftir að kviknaði í bílskúr við íbúðarhús í Kópavogi. Dælubílar frá öllum fjórum slökkvistöðum höfuðborgarsvæðisins voru sendir á vettvang.
Þetta staðfestir Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, en Rúv greindi fyrst frá.
Tilkynningin um eldinn barst um klukkan hálf tvö í nótt. Þeir tveir sem fluttir voru á sjúkrahús eru taldir vera með minniháttar meiðsli.
Í dagbók lögreglu kemur fram að þeim barst tilkynning um eld í tveimur ökutækjum í Kópavogi, sem breiddist svo út í yfirbyggingu. Lárus segir að fyrir utan bílskúrinn hafi verið eins konar skýli sem varð eldinum að bráð.
Talsvert tjón varð vegna eldsins og er málið í rannsókn.